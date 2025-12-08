सलून चालकावर जीवघेणा हल्ला
सलूनचालकावर जीवघेणा हल्ला
नाकातील केस कापण्यावरून वाद
नवी मुंबई, ता. ८ (वार्ताहर) : केवळ नाकातील केस कापण्यावरून सुरू झालेला किरकोळ वाद थेट जीव घेण्याच्या प्रयत्नापर्यंत पोहोचल्याची धक्कादायक घटना कोपरखैरणे परिसरात घडली. सलूनमधील या छाट्या वादातून गणेश शिवाजी पार्टे (वय २५) या तरुणाने सलूनमालकावर लोखंडी रॉडने जीवघेणा हल्ला केला. त्यात सलूनमालक गंभीर जखमी झाला. या घटनेनंतर आरोपी फरार झाला असून, कोपरखैरणे पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ४ डिसेंबरला गणेशचा सलूनमधील कर्मचारी आसू सलिम खान (२१) याच्याशी वाद झाला. त्याने आसू खानला शिवीगाळ व मारहाण केली होती. हे प्रकरण कोपरखैरणे पोलिस ठाण्यात गेल्यानंतर पोलिसांनी एकमेकांविरोधात अदखलपात्र गुन्हा दाखल केला होता.
त्या वेळी सलूनमालक सूरज हरिश्चंद्र पाटील (वय ४३) याने आसू याला कोपरखैरणे पोलिस ठाण्यात तक्रार करण्यास नेले होते. त्यामुळे गणेश याचा सूरजवर राग होता. हाच राग डोक्यात ठेवून ७ डिसेंबरला रात्री ११.१५ वाजता सूरजवर गणेश याने लोखंडी रॉडने हल्ला केला. नागरिकांची गर्दी होताच आरोपी गणेश याने शिवीगाळ करीत तेथून पलायन केले. या वेळी गंभीर जखमी अवस्थेत पाटील याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. याप्रकरणी कोपरखैरणे पोलिसांनी गणेश याच्याविरोधात जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न यासहित विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल केला असून, त्याच्या शोधासाठी पथके रवाना केली आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.