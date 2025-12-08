‘एचपी’कडून ऑटो-डुप्लेक्स प्रिंटरसह लेसर एम३०० सिरिजचा विस्तार
‘एचपी’कडून ऑटो-डुप्लेक्स प्रिंटरसह लेसर एम३०० सीरिजचा विस्तार
नवी दिल्ली, ता. ८ : एचपी इंडियाने नुकताच आपल्या लेझर एम३०० मालिकेचा विस्तार एचपी लेझर ३३५डीएन, लेझर ३३५डीडब्ल्यू आणि एमएफपी ३५५एसडीएनडब्ल्यू या तीन नवीन मॉडेल्ससह घोषित केला. नवीन ऑटो-डुप्लेक्स प्रिंटर भारतातील वेगाने वाढणाऱ्या एसएमबी, एंटरप्राइझ आणि प्रिंट शॉप सेगमेंटसाठी एम३०० मोनोक्रोम लेझर पोर्टफोलिओला बळकट करतील. नवीन श्रेणी भरपूर-पृष्ठे, उच्च-कार्यक्षमतेच्या प्रिंटिंगसाठी डिझाइन केलेली असून, जलद आउटपुट देते, ऑपरेटिंग खर्च कमी करते आणि कार्यक्षमता वाढवते, असा कंपनीने दावा केला आहे.
एचपी इंडियाचे वरिष्ठ संचालक प्रिंट कॅटेगरी सतीश कुमार यांनी सांगितले की, ‘लेसर एम३०० मालिकेचा विस्तार एचपीच्या प्रिंट इनोव्हेशनसाठी वचनबद्धतेला अधोरेखित करतो. त्यातून भारतीय व्यवसाय कामगिरी, विश्वासार्हता आणि अद्वितीय गुणवत्ता प्रदान करणाऱ्या तंत्रज्ञानासह सक्षम होतात, ही नवीन मॉडेल्स एसएमबी, प्रिंट शॉप्स आणि एंटरप्रायझेसना काम करण्याच्या नवीन पद्धतींशी जुळवून घेत वेगाने विकसित होणाऱ्या, कनेक्टेड जगात स्पर्धात्मक राहण्यासाठी समर्थन देण्यासाठी अधिक गती, उच्च कार्यक्षमता प्रदान करतात.’ कंपनीच्या दाव्यानुसार नवीन मॉडेल्स भारतातील जास्त कामकाज असलेल्या व्यवसायांसाठी जास्त वेगाने आणि विश्वासार्हतेने मजकूर आणि ठळक तपशिलांसह उच्च-गुणवत्तेचे लेसर प्रिंटिंग देतात. आटोपशीर, ऊर्जा-कार्यक्षम डिझाइन असलेली ही उपकरणे मागणी असलेला कामाचा भार हाताळतात आणि ऑटोमॅटिक डुप्लेक्स प्रिंटिंगसह ३३ पीपीएमपर्यंत सहजतेने वितरित करू शकतात. या उत्पादन श्रेणीत ए४ वाणिज्यिक चॅनेलसाठी एचपीची पहिली वेगळी ड्रम आणि टोनर सिस्टिम सादर केली आहे. त्यामुळे बदलण्याचा खर्च कमी होतो आणि उपकरणाचे आयुष्य वाढते. एचपी लेसर ३३५डीडब्ल्यू आणि एमएफपी ३५५एसडीएनडब्ल्यू हे एचपी ॲपद्वारे मोबाइल प्रिंटिंगदेखील शक्य करतात. त्यात कनेक्टेड बिझनेस वातावरणासाठी सिंगल-फंक्शन, नेटवर्क-रेडी मॉडेल (एचपी लेसर ३३५डीएन)देखील समाविष्ट असल्याचे कंपनीकडून सांगण्यात आले.
