श्रीलंकेसाठी भारताचा मदतीचा सागर : नौदलाच्या चार युद्धनौका तैनात
श्रीलंकेसाठी नौदलाची ‘सागर बंधू’ मोहीम
मदतसाठी चार युद्धनौका तैनात; १,००० टन मदत सामग्री रवाना
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : चक्रीवादळामुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेल्या श्रीलंकेला तातडीची मदत पोहोचवण्यासाठी भारतीय नौदलाने सुरू केलेल्या ऑपरेशन ‘सागर बंधू’ या मानवतावादी मोहिमेला आणखी बळ देण्यात आले आहे. या मोहिमेच्या पुढील टप्प्यात भारतीय नौदलाने आयएनएस घरियाल, एलसीयू-५४, एलसीयू-५१ आणि एलसीयू-५७ या चार अतिरिक्त नौकांची तैनाती करण्यात आली असून, त्याद्वारे १,००० टन मदत व आपत्ती निवारण साहित्य श्रीलंकेकडे रवाना करण्यात आले.
भारतीय नौदलाने यापूर्वी आयएनएस विक्रांत, आयएनएस उदयगिरी आणि आयएनएस सुकन्या या नौकांनी श्रीलंकेत शोध व बचावकार्य (एसएआर) तसेच हवाई मार्गाने मदत पुरवण्याचे महत्त्वाचे कार्य केले आहे. या पार्श्वभूमीवर मदतकार्य अधिक व्यापक आणि परिणामकारक व्हावे, यासाठी नौदलाकडून नव्या नौकांची तैनाती करण्यात आली आहे. या मोहिमेतील तीन लँडिंग क्राफ्ट युटिलिटी (एलसीयू) नौका रविवारी (ता. ७) सकाळी कोलंबो बंदरात दाखल झाल्या. त्यावरील अन्नधान्य, औषधे, निवारा साहित्यासह जीवनावश्यक मदतसामग्री श्रीलंकेतील स्थानिक प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांकडे सुपूर्त करण्यात आली आहे. दरम्यान, आयएनएस घरियाल ही नौका ८ डिसेंबरला त्रिंकोमली बंदरात दाखल होणार असून, तेथील बाधित भागांमध्ये मदतकार्य सुरू ठेवणार आहे. या संपूर्ण मोहिमेमुळे भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील घनिष्ठ मैत्री संबंधांचे प्रतिबिंब पुन्हा एकदा दिसून आले आहे. तसेच हिंद महासागर क्षेत्रातील शेजारी देशांना आपत्कालीन परिस्थितीत तत्काळ मदत करण्याची भारतीय नौदलाची तत्परता आणि बांधिलकी अधोरेखित झाली असल्याचे नौदलाने स्पष्ट केले आहे.
