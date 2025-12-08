वॉटरशेड महोत्सवामध्ये पाण्याच्या बचतीचा विचार
वाणगाव, ता. ८ (बातमीदार) : पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना पाणलोट विकास घटक २ अंतर्गत पालघर जिल्ह्यातील क्लस्टर ७ मधील वॉटरशेड महोत्सव कार्यक्रम डहाणू तालुक्यातील वाणगावमधील डेहणेपळे येथे आयोजित करण्यात आला. डेहने सरपंच व पाणलोट विकास समिती अध्यक्ष दत्तात्रय भोंडवा अध्यक्षस्थानी होते. कार्यक्रमास डहाणूचे तालुका कृषी अधिकारी अनिल नरगूलवार, जिल्हा प्रकल्प समन्वयक योगेश पाटील, ग्लोबल ॲग्रो मनोरचे माधुर्य पाटील हे प्रमुख पाहुणे उपस्थित होते. या वेळी वॉटरशेड महोत्सवातून रुजतोय पाण्याच्या बचतीचा विचार, असे मत मंडळ कृषी अधिकारी सचिन तोरवे यांनी व्यक्त केले आहे.
कार्यक्रमाची सुरुवात शाळेतील मुले व ग्रामस्थांच्या प्रभातफेरीने झाली. या वेळी झाडे लावा झाडे जगवा, पाणी हेच जीवन, पाण्याची बचत करू, पर्यावरणाची कास धरू आदी घोषणांनी मुलांनी प्रभातफेरी गाजवली. त्यानंतर मान्यवरांच्या हस्ते डेहने ग्रामपंचायत कार्यालय येथे वृक्षारोपण करण्यात आले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि क्रांतिकारक बिरसा मुंडा यांच्या प्रतिमांचे पूजन करून कार्यक्रम सुरुवात झाली. या वेळी रांगोळी, वकृत्व, चित्रकला स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले होते. ५० पेक्षा जास्त मुलांनी रांगोळी, चित्रकलेच्या माध्यमातून पाणी बचत व पर्यावरण यावर आपले कलागुण सादर केले. वकृत्वाच्या माध्यमातून पाण्याचे महत्त्व पाणी बचत कशी करावी, याबाबत आपले विचार मांडले.
यंत्रसामग्रीचे वाटप
उत्पादन पद्धती अंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थी यांनी खरेदी केलेल्या यंत्रांचे लोकार्पण करण्यात आले. गावातील १९ लाभार्थ्यांना राईसमिल, भातमळणी यंत्र, फवारणी पंप, गवत कापणी यंत्र, चैन-सॉ मशीन यांचे वाटप मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.