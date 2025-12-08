पाणीटंचाईविरोधात भाजपचे निवेदन
विक्रमगड (बातमीदार) : नगर पंचायत हद्दीतील प्रभाग क्र. १५ गभालेपाडा येथे वाढत्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर भाजपतर्फे नगर पंचायत मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनादरम्यान परिसरातील महिलांनी मोठ्या संख्येने हजेरी लावून आपली व्यथा प्रशासनापर्यंत पोहोचवली. भाजप विक्रमगड तालुकाध्यक्ष रवींद्र भडांगे यांच्या नेतृत्वाखाली हे निवेदन सादर करण्यात आले. प्रभागात पाणीपुरवठा अत्यंत अनियमित असून, नागरिकांना दररोज पिण्याच्या पाण्यासाठी मोठा त्रास सहन करावा लागत असल्याची बाब निवेदनात नमूद करण्यात आली. पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी तातडीने कायमस्वरूपी उपाययोजना हाती घ्याव्यात, अशी ठाम मागणी करण्यात आली. गभालेपाडा परिसरातील पाणीपुरवठा लवकर सुरळीत होईल, अशी आशा नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.