धूळ नियंत्रणासाठी बांबू लागवड
मुंबई, ता. ८ : मुंबईत मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेली बांधकामे, सतत वाहतुकीची वर्दळ आदी प्रदूषण पसरवणाऱ्या घटकांवर नियंत्रणासाठी पालिका उपाययोजना राबवत आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुंबईतील मोकळ्या जागांवरील धूळ इतरत्र पसरू नये, यासाठी तेथे पाच वर्षासाठी बांबूंची नर्सरी तयार करण्याचा विचार पालिकेचा आहे. ज्या जागांवर पाच वर्ष कोणताही प्रकल्प राबवला जाणार नाही अशा जागांवर बांबू उभारून नर्सरी तयार केली जाईल, यासाठी अभ्यास करून त्याची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त अविनाश ढाकणे यांनी दिली.
वायुप्रदूषणामुळे मुंबईतील हवेची गुणवत्ता खालावली आहे. त्यातच मुंबईतील मोकळ्या जागांवर माती, धूळ जमा होते, ही धूळ इतरत्र पसरते. त्यामुळे येथील धूळ पसरू नये, यासाठी या ठिकाणी बांबूंची रोपवाटीकी तयार केली जाणार आहे. यासाठी ज्या जागांवर पाच वर्षांसाठी कोणताही प्रकल्प राबवला जाणार नाही. अशा जागा निवडल्या जाणार आहे, मात्र याची अंमलबजावणी करण्याआधी अभ्यास केला जाईल व त्यानंतरच अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे ढाकणे यांनी सांगितले.
