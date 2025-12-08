परदेशी तरुणाचा सानपाड्यात मृत्यू
परदेशी तरुणाचा
सानपाड्यात मृत्यू
पोलिसांकडून तपास सुरू
नवी मुंबई, ता. ८ (वार्ताहर) : विवाह सोहळ्यासाठी नवी मुंबईत आलेला एक परदेशी तरुण रविवारी रात्री सानपाड्यात जखमी अवस्थेत आढळला. उपचारासाठी त्यास रुग्णालयात दाखल केले असता, तिथे त्याचा मृत्यू झाला. ॲल्डी एडवर्ड (वय २५) असे मृताचे नाव आहे. सानपाडा पोलिसांनी याप्रकरणी अकस्मात मृत्यू म्हणून नोंद केली.
इंग्लंडमध्ये शिक्षण घेणारा ॲल्डी एका इंडोनेशियन मित्रासोबत भारतातील प्रणय नामक मित्राच्या लग्नासाठी नवी मुंबईत आला होता. वाशीतील रघुलीला मॉलमधील एका हॉलमध्ये प्रणयचा विवाह होता. ६ डिसेंबरच्या मध्यरात्री दीड वाजता ॲल्डी लग्नसोहळ्यातून बाहेर पडला; मात्र मोबाईल विसरल्याचे लक्षात आल्याने परत हॉलकडे निघताना दिशाभूल होऊन तो सानपाडा सेक्टर-१मध्ये आला. एका इमारतीतून चौथ्या मजल्यावर लिफ्टने गेल्यानंतर आपण चुकीच्या इमारतीत आल्याचे ॲल्डीच्या लक्षात आले. बाहेर पडण्यासाठी गॅलरीतून उतरण्याच्या प्रयत्नात असताना खाली पडून तो गंभीर जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती तपासात समोर आली. घटनेबाबत कळताच सानपाडा पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन स्थानिक रहिवाशांच्या मदतीने ॲल्डी यास वाशीतील पालिका रुग्णालयात दाखल केले. उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला असून, याप्रकरणी अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आल्याचे सानपाडा पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक देवीदास कठाळे यांनी सांगितले.
