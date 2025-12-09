डोंबिवलीमध्ये भारतीय लष्कराच्या शौर्याचा साक्षीदार
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ९ ः भारतीय सैन्यदलाची गौरवशाली परंपरा सांगणारे राज्यातील पहिले प्रेरणा युद्ध स्मारक डोंबिवली एमआयडीसी परिसरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकाजवळील (घरडा सर्कल) शहीद कॅप्टन सचानर स्मारकाजवळ कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या वतीने उभारण्यात आले आहे. या युद्ध स्मारकात भारतीय भूदल, नौदल आणि हवाई दलातील युद्धसामग्रीच्या वैविध्यपूर्ण प्रतिकृती मांडण्यात आल्या आहेत. राज्यातील हे अशा प्रकारचे पहिलेच स्मारक आहे.
राष्ट्रासाठी शहीद झालेल्या सैनिकांचे स्मरण, त्यांचे शौर्य आणि त्याग यांचा गौरव कायम राहावा, नागरिकांमध्ये राष्ट्रप्रेम, कर्तव्यभावना आणि शौर्याविषयी जागृती निर्माण व्हावी, तसेच तरुण पिढीला सैन्यसेवेसाठी प्रेरणा मिळावी, या उद्देशाने स्मारकाची उभारणी करण्यात आल्याची माहिती पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली. कुष्ठरुग्ण सेवक पद्मश्री गजानन माने यांच्या संकल्पनेतून हे स्मारक साकार झाले. ‘निर्मिती कन्सलटंट’च्या संचालिका आणि ज्येष्ठ वास्तुविशारद धनश्री भोसले यांनी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून काम पाहिले आहे. या प्रकल्पासाठी एकूण दोन कोटी ७० लाखांचा निधी खर्च करण्यात आला असून तो ठाणे जिल्हा विकास नियोजन समितीकडून उपलब्ध झाला आहे.
डोंबिवली शहराच्या प्रमुख प्रवेशद्वारावर वास्तुशिल्पीय पर्यावरण दृष्टिकोन, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि आकर्षक विजेच्या सजावटीची सांगड घालण्यात आली आहे. या प्रकल्पाची उभारणी पालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांच्या सूचनेनुसार अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता प्रशांत भागवत, कार्यकारी अभियंता रोहिणी लोकरे, मनोज सांगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पूर्ण करण्यात आली.
नागरिकांसाठी प्रेरणादायी ठरणार
भारतीय लष्कराची गौरवशाली परंपरा, शहीद जवानांचे स्मरण आणि युवा पिढीला राष्ट्रप्रेमाची प्रेरणा मिळावी, या उद्देशाने पालिकेने हे स्मृतिस्थळ साकारले आहे. नागरिकांसह शाळांनी या युद्ध स्मारकाला भेट देऊन अनुभव घ्यावा, असे आवाहन पालिका प्रशासनाच्या वतीने करण्यात येत आहे.
विद्यार्थ्यांना अभ्यासाचा भाग
हे स्मारक पाहताना एखाद्या लष्करी तळावर किंवा युद्धभूमीत असल्याचा अनुभव येतो. देशाच्या शौर्यपरंपरेला, वीर जवानांच्या अमर बलिदानाला आणि राष्ट्राभिमानाला अखंड सलाम करणारे हे ‘चालते-बोलते’ स्मारक नागरिकांसह विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासाचा भाग म्हणून पाहणीस उपलब्ध आहे. शाळांनी विद्यार्थ्यांना येथे भेट देण्यासाठी आणावे, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.
युद्ध स्मारकातील प्रमुख प्रतिकृती
- नौसेनेतील ‘विनाशक’ वर्गातील शक्तिशाली मिसाईल कॉर्वेट युद्धनौका
- ‘सायलेंट किलर’ म्हणून कार्य करणाऱ्या मार्कोस दलाची प्रतिकृती
- तोफा, ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र
- शत्रूची कुठलीही भिंत भेदणाऱ्या पॅरा स्पेशल फोर्सेस
- तेजस लढाऊ विमान
- लष्करातील लेफ्टनंट, फ्लाइंग ऑफिसर, गरुड कमांडो आदी प्रतिमांचा समावेश
