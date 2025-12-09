या मुलांचे पालक कोण?
(फोटो - ६ फोटो आहेत.)
या मुलांचे पालक कोण?
बेवारस ६ मुले आशा सदनमध्ये
जोगेश्वरी, ता. ९ (बातमीदार) : पोलिसांना विविध ठिकाणी बेवारस स्थितीत सापडलेल्या काही मुलांना बालकल्याण समितीतर्फे आशा सदनमध्ये ठेवण्यात आले आहे.
सुभाष रेड्डी (६ वर्षे) हा मुलगा ७ मे २०२१ मध्ये, सुशांत रेड्डी (वय ४ वर्षे) हा मुलगा २ ऑगस्ट २०२१ मध्ये, सोना देवदास पाटील (४ वर्षे) ही मुलगी २६ एप्रिल २०२३ मध्ये, सना शेख (१५ वर्षे) ही मुलगी ७ ऑगस्ट २०२५ मध्ये, रेखा राजू (१७ वर्षे) ही मुलगी ११ फेब्रुवारी २०२५ मध्ये आणि हेमश्री (१ वर्ष ८ महिने) ही मुलगी १४ जून २०२४ मध्ये सापडली आहे. गुन्हा प्रकटीकरण शाखा कक्ष-२ कडून ही सर्व मुले बाल कल्याण समिती मुंबई शहर यांच्या आदेशाने सुरक्षिततेकरिता व पुढील पुनर्वसन हेतू महाराष्ट्र स्टेट वुमन्स कौन्सिल आशा सदन, मुंबई संस्थेत दाखल झाली आहेत. त्यांच्या पालकांना आशा सदन, आशा सदन मार्ग, उमरखाडी, मुंबई ९ (दूरध्वनी : ०२२-२३७१५४७७ /०२२-२३७४०३९७) येथे संस्थेच्या अधीक्षकांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
सोबत छायाचित्र फोटो १) सुभाष रेड्डी २) सुशांत रेड्डी ३) सोना देवदास पाटील ४) सना शेख ५) रेखा राजू ६) हेमश्री
