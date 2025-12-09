ठाण्यातील खेळाडू चमकले
राज्यस्तरीय स्पर्धेत ठाण्यातील खेळाडू चमकले
आंतरविद्यापीठ क्रीडामध्ये पदकांची लयलूट
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ९ : स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ आयोजित २७व्या राज्य आंतरविद्यापीठ क्रीडा स्पर्धेत ठाण्यातील खेळाडू चमकले आहेत. या स्पर्धेत चार सुवर्णपदकांसह नऊ पदकांची कमाई केली आहे. ४ ते ८ डिसेंबरदरम्यान ही स्पर्धा पार पडली. हे खेळाडू ठाणे महापालिका अॅथलेटिक प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत ठाण्यातील दादोजी क्रीडांगण येथे सराव करतात.
या स्पर्धेतील लीना धुरी हिने ४ x १०० मीटर रिले स्पर्धेत सुवर्ण आणि ४ x ४०० मीटर स्पर्धेत रौप्यपदक नावावर केले आहे. तर, पुरुष गटात हर्ष राऊत याने १०० मीटर शर्यतीत रौप्य, २०० मीटर शर्यतीत कांस्य आणि ४ x १०० मीटर रिलेमध्ये सुवर्णपदक पटकावले आहे. अली शेख याने ४०० मीटर शर्यतीत रौप्यपदक आणि ४ x ४०० मीटर रिलेमध्ये सुवर्णपदक जिंकले आहे. याशिवाय आदिती पाटील हिने पाच हजार मीटरमध्ये तिचे वैयक्तिक सर्वोत्तम प्रदर्शन केले.
शस्त्रक्रियेनंतर सुवर्ण कामगिरी
गेल्या वर्षी आकांक्षा गावडे या खेळाडूवर शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती. यानंतर तिने पहिल्या राज्यस्तरीय स्पर्धेत भाग घेतला. या स्पर्धेत महिला गटातून आकांक्षाने २०० मीटर शर्यतीत सुवर्ण आणि ४०० मीटर शर्यतीत रौप्यपदक जिंकले आहे.
