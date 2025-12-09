प्रत्येक प्रकल्पाला मिळणार स्वतंत्र ओळख
मिरा-भाईंदर महापालिकेचा ‘पीएम गती शक्ती’ उपक्रम
भाईंदर, ता. ९ (बातमीदार) : केंद्र सरकारच्या ‘पीएम गती शक्ती’ योजनेच्या धर्तीवर मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेने आता ‘पीएम गती शक्ती @ मिरा-भाईंदर’ हा उपक्रम सुरू केला आहे. या उपक्रमामुळे महापालिकेच्या प्रत्येक प्रकल्पाला स्वतंत्र ओळख आणि सांकेतांक देण्यात येणार आहे.
उपक्रमामुळे प्रत्येक प्रकल्पाची तपशीलवार माहिती महापालिकेच्या संकेतस्थळावर एका क्लिकवर उपलब्ध होईल. आयुक्त व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रकल्पाचा वेळोवेळी प्रभावीपणे आढावा घेणे शक्य होईल, तसेच नागरिक प्रकल्पाच्या सांकेतांकाचा वापर करून तक्रार किंवा सूचना नोंदवू शकतील. सार्वजनिक बांधकाम, पाणीपुरवठा, उद्यान आणि आरोग्य विभागामार्फत हाती घेण्यात आलेल्या प्रकल्पांची माहिती आता केवळ अधिकारीच नव्हे, तर सामान्य नागरिकांनाही यामुळे सहज उपलब्ध होणार आहे.
दरम्यान, या उपक्रमामुळे प्रकल्पांना गती मिळून संपूर्ण कामकाजात पारदर्शकता येईल, असा विश्वास आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांनी व्यक्त केला आहे.
