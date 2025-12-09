पालघर जिल्हाध्यक्षपदी शशी सोनार
जव्हार, ता. ९ (बातमीदार) : महाराष्ट्र राज्य आयटीआय निदेशक संघटनेच्या पालघर जिल्हाध्यक्षपदी शशी सोनार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सोनार हे भगवान बिरसा मुंडा शासकीय आयटीआय, जव्हार येथे कॉम्प्युटर हार्डवेअर ट्रेडचे निदेशक म्हणून कार्यरत आहेत. विभागीय कार्यकारिणीचे अध्यक्ष अनंत भंगाळे आणि सचिव भगवान घावीट यांनी मुंबई विभागातील सर्व जिल्हाध्यक्षांची घोषणा केली.
मुंबई विभागातील इतर जिल्ह्यांमध्येही नियुक्त्या करण्यात आल्या असून, ठाणे जिल्हाध्यक्षपदी संतोष सावंत, मुंबई उपनगर जिल्हाध्यक्षपदी चेतन बोरसे, मुंबई शहर जिल्हाध्यक्षपदी विनोद वानखेडे, रायगड जिल्हाध्यक्षपदी पी. आर. पाटील, रत्नागिरी जिल्हाध्यक्षपदी समीर मयेकर आणि सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्षपदी सचिन कोळगावकर यांची निवड झाली आहे. या नव्या कार्यकारिणीमुळे संघटनेच्या उपक्रमांना बळ मिळून विविध जिल्ह्यांतील आयटीआय निदेशकांच्या प्रशासकीय आणि शैक्षणिक कामाला गती मिळेल, असा विश्वास संघटनेच्या सदस्यांनी व्यक्त केला आहे.
