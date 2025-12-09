वाशीतील रहेजा रेसिडेन्सी आग प्रकरण ;

वाशीतील आगप्रकरणी दोघांवर गुन्हा
रहेजा रेसिडेन्सीत व्यवस्थेतील त्रुटी तपासात उघड
नवी मुंबई, ता. ९ (वार्ताहर) ः वाशी सेक्टर १४ मधील रहेजा रेसिडेन्सी इमारतीत २१ ऑक्टोबरमध्ये लागलेल्या भीषण आग दुर्घटनेच्या तपासात धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. रहेजा रेसिडेन्सी या इमारतीचे लाइफ सेव्ह फायर सर्व्हिसेसचा ऑपरेटर आणि सोसायटीचा मॅनेजर या दोघांनी फायर फायटिंग व्यवस्थेतील त्रुटी व आवश्यक दुरुस्त्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे आगीवर नियंत्रण आणण्यात अग्निशमन दलाला अडथळे निर्माण झाल्याचे तपासात आढळले आहे. त्यानुसार वाशी पोलिसांनी या दोघांविरोधात निष्काळजीचा गुन्हा दाखल केला आहे.
वाशी सेक्टर १४ मधील रहेजा रेसिडेन्सी इमारतीत २१ ऑक्टोबरला मध्यरात्री बी विंगमधील १०,११ व १२ मजल्यांवर भीषण आग लागली होती. या दुर्घटनेत एकाच कुटुंबातील वेदिका सुंदर बालकृष्णन (वय ६), सुंदर बालकृष्णन (४४), पूजा राजन (३९) या तिघांचा व कमला हिरालाल जैन (८४) यांचा होरपळून मृत्यू झाला होता. तसेच दहा जण जखमी झाले होते. त्या वेळी प्राथमिकदृष्ट्या शॉर्टसर्किटमुळे आग लागल्याचा संशय व्यक्त केला गेला होता; मात्र नंतर झालेल्या तपासादरम्यान या इमारतीतील फायर फायटिंग सिस्टीम योग्य प्रकारे कार्यरत नसल्याचे व त्यामुळे अग्निशमन दलाला आगीवर नियंत्रण आणण्यात अडथळे निर्माण झाल्याचे आढळले.
दुरुस्त्यांकडे दुर्लक्ष
तपासानुसार, लाइफ सेव्ह फायर सर्व्हिसेसचे ऑपरेटर प्रदीप भीमराव पाटील आणि सोसायटीचे मॅनेजर संजय विठ्ठल उबाळे यांनी फायर फायटिंग व्यवस्थेतील त्रुटी व आवश्यक दुरुस्त्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचे आढळले आहे. तसेच त्यांनी ही माहिती सोसायटीतील पदाधिकारी किंवा रहिवाशांना कळविली नसल्याचे तपासात आढळले आहे. त्यामुळे वाशी पोलिसांनी या आगीच्या दुर्घटनेला लाइफ सेव्ह फायर सर्व्हिसेसचे ऑपरेटर प्रदीप भीमराव पाटील आणि सोसायटीचे मॅनेजर संजय विठ्ठल उबाळे यांना जबाबदार धरून त्यांच्याविरोधात निष्काळजीचा गुन्हा दाखल केला आहे. तसेच पुढील कारवाई सुरू केली आहे.
