चेंबरमध्ये पडून मृत्यू झालेल्या मुलाच्या वारसाला सहा लाखांची मदत
चेंबरमध्ये पडून मृत्यूप्रकरणी वारसाला मदत
जिल्ह्यातील समितीचा पहिला निकाल; सहा लाखांची भरपाई
राजीव डाके ः सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे शहर, ता. ९ ः रस्त्यावरील खड्डे, उघड्या झाकणाच्या गटारात पडून व्यक्तीचा मृत्यू, जखमी झाल्यास त्याची भरपाई संबंधितांकडून वसूल करा, उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचा पहिला फटका कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला बसला आहे. झाकण नसलेल्या उघड्या गटारात पडून मृत्यू झालेल्या १३ वर्षीय मुलाच्या आई-वडिलांना सहा लाखांची भरपाई द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले. पालिकेला या आदेशाची अंमलबजावणी करावी लागली आहे.
संबंधित प्रकरणे हाताळण्यासाठी ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यात न्यायाधीशाचा सहभाग असलेल्या २० समित्या तयार करण्यात आल्या आहेत. ठाणे आणि पालघर जिल्ह्याकरिता तयार करण्यात आलेल्या समितीने पहिला आदेश काढताच जिल्ह्यातील खड्डे आणि उघड्या झाकणांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सर्वच स्थानिक संस्था, ठेकेदारांचे धाबे दणाणले आहेत.
महापालिकेकडून दखल नाही
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीत १३ वर्षीय आयुष कदम या मुलाचा जगदंबा मंदिर परिसरात झाकण नसलेल्या आठ फूट खोल गटारात पडून मृत्यू झाला होता. पालिकेने या घटनेची दखल न घेतल्याने हे प्रकरण ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या समितीकडे आले होते. अशी प्रकरणे सोडवण्याकरिता विधी सेवा प्राधिकरणाच्या देखरेखीखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीने त्यावर सुनावणी घेऊन (ता. २८) मृत मुलाच्या वारसाला सहा लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले. पालिकेच्या म्हणण्यानुसार हे काम एमएमआरडीएकडून करण्यात आले आहे; मात्र कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने ही भरपाई द्यावी आणि चौकशी करून हे काम ज्याने केले त्याच्याकडून ती वसूल करावी, असा निर्णय समितीने घेतला. त्यानुसार पालिकेकडून आयुष याच्या वारसाला सहा लाखांची भरपाई देण्यात आली आहे.
समितीत कोण आहे :
ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सचिव न्या. रवींद्र पाजणकर, कल्याण-डोंबिवली महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांनी भरपाईचा निर्णय घेतला.
पालिका आणि पोलिसांच्या अहवालात विसंगती :
पालिका-स्वयंपाकाचे सांडपाणी व जेवणानंतर हात धुण्याकरिता गटारावरील झाकण बाजूला सरकवण्यात आले होते. आयोजकाकडून पुरेशा प्रमाणात प्रकाश व्यवस्था करण्यात आली नव्हती. आयोजकांच्या नियोजनाअभावी दुर्घटना घडली.
विष्णुनगर पोलिस ः
नाल्यावर मॅनहोल उघडे आहे. झाकणाच्या चारपैकी तीन बाजूला लाल रंगाचे तीन लहान बॅरिकेड्स ठेवलेले असून ते पूर्णपणे पॅकबंद केलेले दिसत नाही.
हमदान मदतीविना वंचित :
ठाण्यातील धर्मवीर नगरात (ता. १८) हमदान कुरेशी नामक दोनवर्षीय मुलगा २० फूट खोल खड्ड्यात पडून गंभीर जखमी झाला होता. स्ट्रॉम वॉटर पाइपलाइनकरिता खोदण्यात आलेले चेंबर उघडे होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.