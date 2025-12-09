पालिका आणि बेस्ट प्रशासनाचे दुर्लक्ष
बसथांब्याला फेरीवाल्यांचा विळखा
कांदिवलीत प्रवाशांची कसरत
अनिल चासकर
कांदिवली, ता. ९ (बातमीदार) : कांदिवली चारकोपमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्गावरील सन राईझ मॉलसमोर असलेल्या बेस्टच्या बसथांब्यावर अनधिकृत फेरीवाल्यांनी बस्तान मांडले असल्याने हा थांबा दिसेनासा झाला आहे. त्यामुळे प्रवाशांना रस्त्यावरच उभे राहून बसची प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
कांदिवली पश्चिम स्थानकापासून चारकोप, गोराई आणि बोरिवलीकडे, तसेच लांब पल्ल्याच्या चारकोप आगार आणि गोराई आगार येथे जाणाऱ्या बस याच बसथांब्यावर थांबतात. चारकोप सन राईझ मॉलच्या समोरच हा बसथांबा आहे. या बसथांब्यावर प्रवाशांची संख्याही मोठी असते. या बसथांब्यावर शेड नसून केवळ एक खांबा उभा आहे. बसथांब्याच्या आजूबाजूला अनधिकृत फेरीवाल्यांनी बस्तान मांडल्याने, बसथांबा दिसतच नाही. तसेच येथे दुचाकीही मोठ्या प्रमाणात उभ्या केल्या जातात. त्यामुळे प्रवाशांना बस पकडण्यासाठी रस्त्यावरच उभे राहावे लागत आहे. प्रवासी रस्त्यावर उभे राहात असल्याने, चालकही बस मुख्य रस्त्यावरच उभी करतात. त्यामुळे मागून येणारी वाहने ताटकळत राहात असल्याने या रस्त्यावर वाहतूक कोंडी होते. या स्थानकावर प्रवाशांसाठी बसण्याची व्यवस्था करावी आणि शेडही टाकावी, अशी मागणी होत आहे.
अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई करून हा बसथांबा मोकळा करावा. त्यामुळे प्रवाशांना बस पकडण्यासाठी पुरेशी जागा मिळेल. तसेच ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांचे हाल होणार नाहीत.
- शिवाजी कैले, बसप्रवासी
