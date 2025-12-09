दहावी-बारावीच्या परीक्षांवर निवडणुकांचे सावट
शिक्षकांना कामे लागल्यास अडचणींत वाढ
मुंबई, ता. ९ ः राज्यातील महापालिका निवडणुका आणि त्याचदरम्यान दहावी-बारावीच्या लेखी परीक्षांची तयारी, सराव परीक्षा आणि प्रात्यक्षिक परीक्षा असा सर्व मेळ एकाच कालावधीत होणार असल्याने त्याचे परिणाम दहावी-बारावीच्या परीक्षांवर होणार असल्याची भीती शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालक संघटनांकडून व्यक्त केली जात आहे.
राज्य शिक्षण मंडळाच्या बारावीची परीक्षा १० फेब्रुवारीला, तर दहावीची २० फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे. यापूर्वी सराव, प्रात्यक्षिक या परीक्षा घेतल्या जातात. यासाठी शाळा-महाविद्यालयांकडून वर्षभर तयार करून घेतली जाते; मात्र याच परीक्षेच्या काही दिवस अगोदर राज्यात महापालिका निवडणुका होणार असल्याने असंख्य शिक्षक या निवडणुकीच्या कामकाजात लावले गेल्यास त्याचे परिणाम या परीक्षांच्या तयारीवर होतील, त्यातून विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. राज्यातील मुख्य महापालिकांच्या निवडणुका या प्रामुख्याने जानेवारीमध्ये होणार आहेत. याच काळात दहावी-बारावीच्या सराव परीक्षा आणि त्यानंतर प्रात्यक्षिक परीक्षाही आयोजित करण्यात आल्या आहेत. सरकारी, अनुदानित शाळांतील शिक्षकांना मोठ्या प्रमाणात निवडणुकांच्या ड्युट्या लावल्या जाणार आहेत. यासाठी होणारे प्रशिक्षण, प्रत्यक्ष निवडणुकीतील मतदान प्रक्रिया आदींचा कालावधी यात शिक्षकांचे अनेक दिवस जातात, यामुळे ऐन सराव परीक्षांच्या काळात शिक्षक शाळांमध्ये उपस्थित राहू शकणार नाहीत, याची शाळांसोबत विद्यार्थ्यांमध्येही यासाठी मोठी धास्ती लागली आहे. यातच निवडणुकांच्या प्रत्यक्ष तारखा अजून जाहीर झाल्या नसल्याने शिक्षकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले असल्याचे शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींकडून सांगण्यात आले.
प्रक्रिया सुरू
मुंबई महापालिका विभागाकडून मुंबई आणि परिसरात असलेल्या शाळांतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची माहिती भरून घेतली जात आहे. यातून मतदान केंद्रातील जबाबदारी सोपवली जाणार आहे. यासाठी आयोजित केल्या जाणाऱ्या प्रशिक्षणाचीही माहिती दिली जात आहे. यासाठी महापालिका निवडणूक विभागाचे उप निवडणूक अधिकारी दत्तात्रय गिरी यांनी शाळांसह संबंधित अधिकाऱ्यांना पत्रही जारी केले आहे.
निवडणुकांमुळे दहावी, बारावीच्या पूर्व परीक्षा व तोंडी तसेच प्रात्यक्षिक परीक्षा अडचणीत येऊ शकतात. या वर्षी या दोन्ही परीक्षा लवकर घेण्यात येत आहेत; परंतु महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुका असल्याने शिक्षकांची माहिती मागविण्यात आलेली आहे. निवडणुकीत दहावी, बारावीच्या शिक्षकांना घेऊ नये.
- संजय पाटील, अध्यक्ष, बृहन्मुंबई मुख्याध्यापक संघटना
