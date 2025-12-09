शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाविरोधात पेणकर एकवटले
११ डिसेंबरला विद्यार्थी–पालकांचा मोर्चा; ‘मराठी शाळा वाचवा’चा निर्धार
पेण, ता. ९ (वार्ताहर) : राज्य शासनाने जिल्हा परिषदेच्या मराठी शाळा बंद करण्याचा घेतलेला निर्णय सर्वसामान्य आणि गोरगरिबांच्या विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक असल्याचा आरोप करत पेण तालुक्यात आंदोलनाची ठिणगी पडली आहे. सत्यशोधक सर्वोदय संघटनेने या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांसह पालकांचा ११ डिसेंबर रोजी प्रांताधिकारी कार्यालयावर भव्य महामोर्चा आयोजित केला आहे. मराठी शाळा टिकल्या पाहिजेत, ग्रामीण भागातील मुलांना शिक्षणाचा मूलभूत हक्क मिळाला पाहिजे, या मागण्यांसाठी हा मोर्चा निघणार आहे.
पेण तालुक्यातील सर्व जिल्हा परिषद शाळांचे विद्यार्थी, पालक आणि ग्रामस्थ या आंदोलनात सहभागी होणार असून, शिक्षण वाचवण्यासाठी हे जनआंदोलन निर्णायक ठरेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. ११ डिसेंबरचा मोर्चा हा शासनाच्या निर्णयाविरोधातील पहिला मोठा निषेध ठरणार आहे. सत्यशोधक सर्वोदय संघटनेचे सर्वेसर्वा संदीप पाटील यांनी सांगितले की, पेण तालुक्यातील शालेय शिक्षणाची अवस्था दिवसेंदिवस ढासळत चालली आहे. सध्या तालुक्यात ५० शिक्षकांची पदे रिक्त असून ६ जिल्हा परिषद शाळांना शासनाने अजूनही शिक्षक दिलेले नाहीत. रोडे जिल्हा परिषद शाळेतील पहिली ते सातवी या वर्गांची एकत्रित पटसंख्या १०६ असून फक्त तीन शिक्षकांवर ही जबाबदारी आहे. याशिवाय, अनेक महाविद्यालयांत प्राध्यापकांची टंचाई, आश्रमशाळांमध्ये शिक्षकांचा अभाव, ढासळलेली शाळाभवने, जीर्ण शौचालये, नसलेली स्वच्छतागृहे, शैक्षणिक गुणवत्तेतील घट अशा समस्यांचा सामना तालुक्यातील शाळांना करावा लागत आहे. अशा स्थितीत एक ते पाच पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला जात असल्याची तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
प्रशासनाची भूमिका
या संदर्भात पेण पंचायत समितीच्या गट शिक्षणाधिकारी शर्मिला शेंडे यांनी सांगितले की, काही शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता असली तरी आम्ही टप्प्याटप्प्याने शिक्षकांची नेमणूक करत आहोत. एक ते पाच पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असला तरी रायगड जिल्ह्यासाठी त्याचे परिपत्रक अद्याप आलेले नाही. परिपत्रक आल्यानंतर वरिष्ठांच्या आदेशानुसार आवश्यक निर्णय घेतला जाईल.
