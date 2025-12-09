पडघ्यात सतीची ऐतिहासिक विहीर बुजवली
पडघा, ता. ९ (बातमीदार) : भिवंडी तालुक्यातील ऐतिहासिक आंदोलनाची साक्ष देणारी पडघा गावातील सतीची विहीर बुजविण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. ही विहीर तातडीने खुली करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मिलिंद जाधव यांनी विविध शासकीय कार्यालयांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेल्या ऐतिहासिक पाणी सत्याग्रहाशी संबंधित या विहिरीचे अस्तित्व धोक्यात आल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. बाबासाहेबांच्या ६९व्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त या घटनेची स्थानिकांनी तीव्र नोंद घेतली. सामाजिक कार्यकर्ते मिलिंद जाधव यांनी मुंबई पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालय, ठाणे जिल्हाधिकारी, भिवंडी प्रांताधिकारी, तहसीलदार, मंडळ अधिकारी व तलाठी यांना निवेदन देऊन चौकशी व कारवाईची मागणी केली आहे.
पडघा ग्रामपंचायत हद्दीतील सर्व्हे नं. ७९/१० मधील सतीची विहीर सुमारे १०० वर्षे जुनी असल्याचा दावा करण्यात येतो. याच विहिरीवर भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पाणी सत्याग्रह केला होता, असा उल्लेख ठाणे संघसरिता या पुस्तकातही आहे. बाबासाहेब पडघा येथे आल्यानंतर ते समतानगर येथील काशिनाथ हाशाबा दोंदे यांच्या घरी उतरले होते. तेव्हा या विहिरीवरून सत्याग्रहींसह त्यांनी पाणी काढले होते. एका शिसवीच्या झाडाखाली त्यांची सभा झाली होती आणि मुलांना शिक्षण द्या असा संदेश त्यांनी दिला होता, अशी आठवण समतानगर येथील ९५ वर्षीय हिराबाई दुंदांजी सोनावणे यांनी सांगितली.
सतीची विहीर वाचवण्यासाठी २० वर्षांपासून संघर्ष करत आहोत. ग्रामपंचायतीला वारंवार तक्रारी करूनही कोणतीच कारवाई होत नाही.
- शरद साने, सामाजिक कार्यकर्ते, पडघा
डॉ. बाबासाहेबांनी पदस्पर्श केलेली ही विहीर आमच्या पडघ्याचा अभिमान आहे. बाबासाहेबांच्या पाऊलखुणा पुसू देणार नाही. इतिहास पुसण्याचा कोणताही प्रयत्न सहन करणार नाही. विहीर खुली करण्यासाठी माझा लढा सुरूच राहील.
- मिलिंद जाधव, सामाजिक कार्यकर्ते, समतानगर
पडघा : येथील सतीची विहीर बुजविण्यात आली आहे.
