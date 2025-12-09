ठाण्यात पाणीटंचाईची दाहकता
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ९ : कल्याण फाटा परिसरातील महानगर गॅसच्या कामादरम्यान शनिवारी (ता. ६) सकाळी एक हजार मिमी व्यासाच्या जलवाहिनीला हानी पोहोचली. त्यामुळे पिसे बंधाऱ्यातून टेमघर जलशुद्धीकरण केंद्राकडे येणारी मुख्य जलवाहिनी तुटल्यामुळे ठाणे शहरातील पाणीपुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. या कामामुळे गुरुवार (ता. ११)पर्यंत वितरणामध्ये ३० टक्के कपात करण्यात आल्याने शहरातील पाणीपुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला. मंगळवारी (ता. ९) पाणीकपातीच्या पहिल्याच दिवशी ठाणे शहर, घोडबंदर, कळवा आणि मुंब्रा आदी भागात पाणीटंचाईचे चटके बसण्यास सुरुवात झाली. महापालिका टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करीत असून या टँकरच्या दिवसाला ५० ते ६० फेऱ्या झाल्याची माहिती पालिका सूत्रांनी दिली.
ठाणे शहराची सुमारे २७ लाख लोकसंख्या असलेल्या दररोज ६२१ दशलक्ष लिटर पाण्याची आवश्यकता आहे; मात्र प्रत्यक्षात फक्त ५८५ दशलक्ष लिटर पाणीच उपलब्ध होते. लोकसंख्या वाढ आणि नवीन वसाहतींमुळे शहरावर पाणीटंचाईची समस्या कायम असून, वाढीव पाणी मिळवण्यासाठी महापालिकेचे प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यान, एमआयडीसीकडून पाणी घेणाऱ्या दिवा भागातही पुरवठ्यावर परिणाम होणार आहे. महापालिकेच्या स्वतःच्या योजनेवर अवलंबून असलेल्या कळवा, मुंब्रा, घोडबंदर आणि ठाणे शहरात ३० टक्के कपात लागू केली आहे.
ठाणे पालिकेच्या स्वत:च्या योजनेतून आणि स्टेम प्राधिकरणाकडून होणारा पाणीपुरवठा ठाणे शहर, घोडबंदर, वर्तकनगर, वागळे इस्टेट, सिद्धेश्वर तलाव, कळवा आणि मुंब्रा भागात करण्यात येतो; परंतु महापालिकेच्या योजनेतील पाणीपुरवठ्यात कपात झाल्याने याठिकाणी आता विभागवार पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. त्यामुळे या भागांना दोनऐवजी एकवेळच पाणी दिले जाते. तेही पुरेशा प्रमाणात मिळत नसल्याने अनेक गृहसंकुलांमध्ये टंचाईची समस्या निर्माण झाली आहे. यातूनच पालिकेकडे टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची मागणी वाढली आहे. यामुळे एरव्ही आठ ते दहा फेऱ्यांद्वारे पाणीपुरवठा करणाऱ्या टँकरच्या फेऱ्या दिवसाला ५० ते ६० होत आहेत, अशी माहिती पालिका सूत्रांनी दिली.
आज पुरवठा सुरळीत होणार
नवीन भाग जोडणीचे काम पूर्ण करून उद्या बुधवारी (ता. १०) सायंकाळपर्यंत शहराचा पाणीपुरवठा सुरळीत केला जाईल, अशी माहिती ठाणे पालिकेचे उपनगर अभियंता (पाणीपुरवठा) विनोद पवार यांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.