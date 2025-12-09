कल्याण पूर्वेतील डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी उद्यान नागरिकांसाठी खुले
डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी उद्यान अखेर नागरिकांसाठी खुले
कल्याण, ता. ९ (वार्ताहर) : मागील अनेक महिन्यांपासून दुरुस्तीच्या कामामुळे बंद असलेले डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी उद्यान आता नागरिकांसाठी खुले करण्यात आले आहे. राहुल काटकर यांनी मंगळवारी (ता. ९) आंदोलन करत उद्यान नागरिकांसाठी खुले केले.
कल्याण पूर्वेमधील परिसरातील नागरिकांना व्यायाम व मुलांच्या खेळासाठी या उद्यानाचा नियमित उपयोग होता, मात्र उद्यान दीर्घकाळ बंद ठेवल्याने मोठी गैरसोय निर्माण झाली होती. दुरुस्तीची कामे पूर्ण होऊनही उद्यान नागरिकांसाठी न उघडल्याने राष्ट्र कल्याण पक्षाचे महासचिव राहुल काटकर यांनी पालिकेकडे सोमवार (ता. ८) पर्यंत उद्यान खुले करण्याची मागणी केली होती, मात्र या विषयावर पालिकेकडून वेळकाढूपणा होत असल्याचे दिसत होते. राहुल काटकर यांनी आंदोलन करत उद्यान नागरिकांसाठी खुले केले.
या आंदोलनाला ठाकरे पक्ष, प्रहार जनशक्ती पक्ष तसेच इतर सामाजिक संस्थांनी जाहीर पाठिंबा देत सक्रिय सहभाग घेतला. या वेळी राष्ट्र कल्याण पार्टी अध्यक्ष शैलेश तिवारी, प्रहार जनशक्ती पक्ष ठाणे जिल्हाध्यक्ष ॲड. स्वप्नील पाटील, शिवसेना ठाकरे गटाचे शरद पाटील, ॲड. नीरज कुमार तसेच इतर पदाधिकारी व परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सुरक्षा रक्षक व सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची मागणी
महानगरपालिका अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत राहुल काटकर यांनी नारळ फोडून उद्यान खुले करण्यात आल्याची औपचारिक त्यांनी घोषणा केली. या वेळी राहुल काटकर यांनी उद्यानात २४ तास सुरक्षा रक्षक नेमणे व सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे या महत्त्वाच्या मागण्या पालिका अधिकाऱ्यांकडे मांडल्या.
