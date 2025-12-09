मुंबई
“पुढे चला काका…” चिमुकल्याचा व्हिडिओ व्हायरल
चिमुकल्याचा वाहतूक नियमनाचा व्हिडिओ व्हायरल
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ९ ः कल्याण शहरातील वाहतूक कोंडी हा नित्याचाच विषय आहे. मोठमोठे आराखडे, योजना, समित्या, तातडीच्या बैठका होऊनही नागरिकांना वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागते. या कोंडीत वाहनचालक, प्रवासी, शालेय बस, रुग्णवाहिकादेखील अडकून पडतात. अशातच, कल्याणमधील एका चिमुकल्याचा व्हिडिओ सामाजिक माध्यमांवर व्हायरल झाला आहे. साधारण सात ते आठ वर्षांचा मुलगा रस्त्यावर उभा राहून शिट्टी वाजवत वाहतूक सुरळीत करण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे. पुढे चला काका, सरका...सरका असे सांगत तो वाहतूक नियमन करताना दिसतो. हातातली शिट्टी, चेहऱ्यावर गंभीर भाव, आणि त्याच्या आवाजाला प्रतिसाद देत वाहने पुढे सरकत आहेत. हा मुलगा आता सामाजिक माध्यमांवर चर्चेचा विषय बनला आहे.