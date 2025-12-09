म्हाडाच्या विजेत्यांना मिळणार भोगवटा प्रमाणपत्र
म्हाडाच्या विजेत्यांना मिळणार भोगवटा प्रमाणपत्र
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : सव्वा वर्षापासून दिंडोशी खडकपाडाच्या घरांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या विजेत्यांना दिलासा मिळाला आहे. येथे सव्वाशे घरे असून, संबंधित इमारतींचे काम पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे त्याला आठवडाभरात भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) मिळणार असल्याने संबंधितांना लवकरच घराचा ताबा मिळू शकणार आहे.
म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने ऑगस्ट २०२५ मध्ये २०३० घरांच्या विक्रीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. यात १,३२७ निर्माणाधीन घरांचादेखील समावेश होता. त्यापैकी गोरेगाव प्रेमनगर आणि कोपरी पवई येथील विजेत्यांना घराचा ताबा देण्याची प्रक्रिया तीन महिन्यांपासून सुरू आहे, तर दिंडोशीतील शिवधाम काॅम्प्लेक्समधील सुमारे ८३ घरांनाही महिनाभरापूर्वी ओसी मिळाल्याने म्हाडाने त्यांना घराचा ताबा देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. परिणामी घरांचा ताबा कधी मिळणार, दिंडोशी खडकपाडा येथील शिवनेरी गृहनिर्माण संस्था येथील इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र कधी मिळणार, अशी विचारणा संबंधित १२५ लाॅटरी विजेत्यांकडून केली जात होती. दरम्यान, या इमारतींचे काम पूर्ण झाले असून, आठडाभरात ओसी आल्यानंतर घराचा ताबा देण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार असल्याची माहिती म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. ओसी आल्यानंतर विजेत्यांना देकारपत्र पाठवले जाणार आहे, तर पहिल्या टप्प्यात २५ टक्के पैसे भरण्यासाठी ४५ दिवसांचा वेळ असणार आहे.
