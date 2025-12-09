मेट्रो-१ चे तिकीट मिळणार आता उबर ॲपवर
मेट्रो-१ चे तिकीट मिळणार आता उबर ॲपवर
मुंबई : मेट्रो प्रवास अधिक स्मार्ट आणि सुलभ करण्यासाठी मेट्रो-१ ने मेट्रोचे तिकीट ॲपवर काढण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे प्रवाशांना कोणत्याही रांगेशिवाय आपल्या मोबाईलवरील उबर ॲपद्वारे तिकीट काढता येणार आहे. तसेच त्यांना १० टक्क्यांपर्यंत सवलतही मिळणार आहे. मेट्रो-१ च्या अंधेरी-घाटकोपर मेट्रो मार्गावर दररोज लाखो लोक प्रवास करतात. त्यामुळे त्यांना अनेकदा तिकीट काउंटरवरून तिकीट घेऊन प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे मेट्रोने आता उबर ॲपच्या माध्यमातून तिकीट काढण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मेट्रो प्रवास शक्य तितका सहज आणि सुलभ करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. उबर अॅपवर मुंबई मेट्रो वन तिकीट आणणे हे स्मार्ट, डिजिटलदृष्ट्या सक्षम प्रवासाच्या दिशेने आणखी एक पाऊल असल्याचे मेट्रो-१ ने स्पष्ट केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.