वसईत भरदिवसा ज्वेलर्स मालकावर प्राणघातक चाकू हल्ला
वसईत भरदिवसा व्यावसायिकावर प्राणघातक हल्ला
ज्वेलर्स मालक गंभीर जखमी; पोलिसांकडून फरार हल्लेखोराचा शोध
नालासोपारा, ता. ९ (बातमीदार) ः वसईत भरदिवसा ज्वेलर्स मालकावर एका अनोळखी व्यक्तीने दुकानात शिरून प्राणघातक हल्ला करून फरार झाला. वसई पूर्व जयनगर परिसरातील अंबिका ज्वेलर्समध्ये मंगळवारी (ता. ९) पावणेबारा वाजता ही घटना घडली. या घटनेत ज्वेलर्स मालक गंभीर जखमी झाला असून, त्याला जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्याची प्रकृती चिंताजनक आहे. याबाबत वालीव पोलीस ठाण्यात अनोळखी हल्लेखोरांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तपासासाठी वेगवेगळे पथके तयार करण्यात आली आहेत. मुख्य रस्त्यावरील ज्वेलर्स मालकावर भरदिवसा प्राणघातक हल्ला झाल्याने व्यपाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
कालु सिंग असे जखमीचे नाव आहे. वसई पूर्व जय नगर, अंबिका ज्वेलर्स आहे. मंगळवारी (ता. ९) ज्वेलर्समालक दुकानात बसले होते. पावणेबाराच्या सुमारास एक अनोळखी व्यक्ती त्यांच्या दुकानात शिरला आणि त्यांच्यावर चाकूने सपासप वार करून, त्यांना रक्ताच्या थारोळ्यात टाकून फरार झाला होता. ईसूफ खान नावाच्या तरुणाला ही घटना कळताच त्याने तत्काळ जखमी कालु सिंग यांना रिक्षाने बाजूच्या प्लॅटिनम रुग्णालयात दाखल केले. ही घटना वालीव पोलिसांना कळताच तत्काळ वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक दिलीप घुगे, परिमंडळ २ च्या पोलिस उपायुक्त पौर्णिमा चौगुले-श्रींगी यांनी घटनास्थळा भेट दिली.
---
मला जेव्हा घटना कळाली तेव्हा मी बाजूला होतो. मी पाहिले तर दुकानमालक रक्ताच्या थारोळ्यात पडला होता. पोटावर, हातावर वार झालेले होते. पोटातील आताड बाहेर निघाले होते. मी तत्काळ उचलून एकमेकांच्या मदतीने त्याला दवाखान्यात दाखल केले.
-ईसूफ खान, प्रत्यक्षदर्शी
----
दुकानाच्या समोर एका लहान मुलासह अनोळखी हल्लेखोर आला होता. महिला बाहेर होती, दुकानात त्यांची चर्चा सुरू होती. त्यामुळे कुणालाही संशय आला नाही, पण काही वेळात ज्वेलर्स मालकावर चाकूने वार करून हल्लेखोर कारमध्ये बसून फरार झाले. हा हल्ला चोरीच्या नाही, तर काहीतरी दुश्मनीतून झाला असावा, असा अंदाज आहे.
- इब्राहिम शेख, प्रत्यक्षदर्शी
---
हल्ला कशामुळे झाला हे पोलिस तपासात निष्पन्न होईल, पण दिवसाढवळ्या एका व्यपाऱ्यावर दुखानात घुसून हत्याराने प्राणघातक हल्ला झाला आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये खूप मोठी भीती पसरली आहे. पोलिसांनी अशा हल्लेखोराविरोधात कडक कारवाई करावी.
- रमेश प्रजापती, पदाधिकारी, व्यापारी असोसिएशन वसई
---
आम्हाला घटना कळताच आम्ही तत्काळ घटनास्थळावर पोहोचलो. एक अनोळखी हल्ला करून फरार झाला होता. आम्ही सर्वत्र नाकाबंदी केली आहे आणि हल्लेखोराला आम्ही पकडू, पण हा हल्ला चोरीच्या उद्देशाने आहे की याला अन्य काही कारण याचा आम्ही शोध घेत आहोत.
- पौर्णिमा चौगुले-श्रींगी, पोलिस उपायुक्त, परिमंडळ २ वसई
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.