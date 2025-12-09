नोकरीच्या प्रलोभनातून तरुणाला लुबाडले
नवी मुंबई, ता. ९ (वार्ताहर): ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब देण्याचे प्रलोभन दाखवून उलवेत राहणाऱ्या ३९ वर्षीय युवकाला ३४ लाख ३९ हजार ७७७ रुपयांचा गंडा घालण्यात आला आहे. या प्रकरणात उरण पोलिसांनी फसवणुकीसह आयटी ॲक्टनुसार गुन्हा दाखल केला आहे.
उलवे येथे राहणारा जगनकुमार याची सप्टेंबरमध्ये सायबर टोळीतील सुचित्रा नामक महिलेशी व्हॉट्सॲपवरून संपर्क झाला होता. महिलेने जगनकुमारशी संवाद साधत त्याचा विश्वास संपादन केला. त्यानंतर पार्ट टाइम जॉबची ऑफर देताना प्रतिदिन २० किंवा ४० टास्क पूर्ण केल्यास मोठा नफा मिळेल, असे प्रलोभन दिले. तीन महिन्यांच्या कालावधीत जवळपास ३४ लाख ४० हजार भरण्यात आले, पण पैसे परत देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. त्यामुळे उलवे पोलिस ठाण्यात याप्रकरणी तक्रार दाखल केली. या प्रकरणात फसवणूक व माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमांतर्गत गुन्हा दाखल आहे.