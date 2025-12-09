विनयभंग करणाऱ्याला नागरिकांकडून चोप
विनयभंग करणाऱ्याला नागरिकांकडून चोप
नवी मुंबई (वार्ताहर) ः शाळकरी मुलीला जबरदस्तीने सोबत घेऊन जाण्याच्या प्रयत्नातील एका व्यक्तीला नागरिकांनी बेदम चोप दिला आहे. या प्रकरणात कोपरखैरणे पोलिसांनी विनयभंग तसेच पोक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.
पीडित मुलगी सोमवारी (ता. ८) सकाळी ११ वाजण्याच्या सुमारास शाळेत जात होती. या वेळी बोनकोडे येथील बसथांब्यावर दिलीप गौडने (३८) पीडित मुलीचा हात धरून तिला चॉकलेट देण्याचे आमिष दाखवले. तसेच तिला सोबत घेऊन जाण्याचा प्रयत्न केला; पण पीडित मुलीने त्याच्या हाताला चावा घेऊन स्वत:ची सुटका करून घेतल्यानंतर आईकडे धाव घेतली. या प्रकाराची माहिती मिळाल्यानंतर परिसरातील नागरिकांनी आरोपीला पकडून बेदम मारहाण केली. तसेच त्याला कोपरखैरणे पोलिसांच्या स्वाधीन केले. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केल्यानंतर गौड याला नोटीस देऊन सोडले आहे.