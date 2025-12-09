फळ विम्यासाठी १५ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ
केंद्र सरकारचा शेतकऱ्यांना दिलासा
पनवेल, ता. ९ (बातमीदार) ः केंद्र शासनाने फळपीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठीची अंतिम मुदत सोमवार (ता. १५)पर्यंत वाढविली आहे. या मुदतवाढीमुळे कोकण विभागातील आंबा, काजू तसेच महाराष्ट्रातील संत्रा पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. उशिरा नोंदणी करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय अत्यंत सोयीचा ठरणार आहे, असे तालुका कृषी अधिकारी भगवान हेगडे यांनी सांगितले.
पनवेल तालुक्यातील ५०० हेक्टर फळबाग क्षेत्र आणि १,४०० फळबाग करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या मुदतवाढीचा थेट लाभ होणार असून, अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
केंद्र शासनाने दिलेली १५ डिसेंबरची मुदतवाढ केवळ भारतीय कृषी विमा कंपनीच्या अखत्यारीतील जिल्ह्यांनाच लागू राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
भारतीय कृषी विमा कंपनीच्या नोंदीनुसार, जळगाव, नांदेड, हिंगोली, यवतमाळ, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, वर्धा आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांनी मुदतवाढीस नकार दिल्याने तेथील शेतकऱ्यांना वाढीव लाभ मिळणार नाही.
इच्छुक शेतकऱ्यांनी केंद्र शासनाच्या अधिकृत पोर्टल www.pmfby.gov.in वर ऑनलाइन नोंदणी करून फळपीक विमा योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहनही तालुका कृषी अधिकारी भगवान हेगडे यांनी केले आहे.
