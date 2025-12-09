संगीतकार सतीशचंद्र दत्तात्रय मोरे यांचे निधन
मुंबई, ता. ९ ः विद्रोही कवी पद्मश्री नामदेव ढसाळ यांच्या कवितांना प्रभावीपणे संगीतबद्ध करण्याची विलक्षण क्षमता असलेले ज्येष्ठ संगीतकार सतीशचंद्र दत्तात्रय मोरे यांचे प्रदीर्घ आजाराने नुकतेच माउंट मेरी चर्चजवळ निधन झाले. ते ५६ वर्षांचे होते. निस्वार्थी, दिलखुलास आणि संवेदनशील व्यक्तिमत्त्व म्हणून ते संगीतक्षेत्रात ओळखले जात. त्यांच्या निधनाने संगीतविश्वात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. त्यांनी अनेक दूरदर्शन मालिकांसाठी शीर्षकगीते तसेच जाहिरातींची जिंगल्स तयार केली आहेत. संगीतकार म्हणून आपल्या स्वतंत्र ओळखीचा शोध घेताना त्यांनी मोठा संघर्ष केला. जवळपास २५ वर्षांहून अधिक काळ ते संगीत दिग्दर्शनाच्या क्षेत्रात सक्रिय होते. ‘लाख मोलाची गोष्ट’, ‘आम्ही बोलतो मराठी’, ‘या गोल गोल डब्यातला’, ‘मी नाही हो त्यातला’, ‘सेकंड इनिंग’ अशा अनेक चित्रपटांना त्यांनी संगीत दिले आहे. त्यांच्या निधनाने मराठी संगीतक्षेत्रात एक पोकळी निर्माण झाली आहे.