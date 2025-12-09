नवी मुंबईत स्मार्ट मीटर बसवण्याला वेग
जुईनगर (बातमीदार) : राज्य सरकारच्या उपक्रमाला वेग देत नवी मुंबईत आतापर्यंत सुमारे २५ टक्के स्मार्ट मीटर बसवण्यात आले आहेत. वाशी आणि नेरूळ विभागात मिळून एक लाखाहून अधिक मीटर बसवले असून, उर्वरित सुमारे पाच लाख आठ हजार मीटर २०२६ च्या मध्यापर्यंत बसवण्याचे लक्ष्य आहे. स्मार्ट मीटरनंतर जादा बिल येत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून होत असल्या, तरी तांत्रिक तपासणीनुसार मीटर योग्य असल्याचा दावा महावितरणने केला आहे.
साताऱ्यात स्मृती व्याख्यानमाला
पनवेल (बातमीदार) : छत्रपती शिवाजी कॉलेजच्या अर्थशास्त्र विभाग आणि मराठी अर्थशास्त्र परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित कै. मातोश्री भागुबाई चांगू ठाकूर स्मृती व्याख्यानमालेचा शुभारंभ झाला. व्याख्यानमालेची सुरुवात अर्थतज्ज्ञ डॉ. मुणगेकर यांचे ‘भारतीय शिक्षण व्यवस्था आणि बहुजन समाज’ या विषयावरील प्रभावी व्याख्यानाने झाली. याप्रसंगी रामशेठ ठाकूर यांचा गौरवशाली सत्कार करण्यात आला.
आदिश्वर जैन यांचे कोलाज कला प्रदर्शन
खारघर (बातमीदार) : टाकाऊ कागदांपासून आकर्षक कलाकृती निर्माण करणारे खारघरचे आदिश्वर कुमार जैन यांच्या कोलाज कला प्रदर्शनाला सुरुवात झाली आहे. हे प्रदर्शन १५ डिसेंबरपर्यंत मुंबईतील नेहरू आर्ट गॅलरी, वरळी येथे आयोजित केले आहे. जुनी मासिके, वृत्तपत्रे, लेबले, शुभेच्छापत्रे आणि दिनदर्शिकांपासून प्रभावी कोलाज तयार करणाऱ्या जैन यांना कोणतेही औपचारिक कला शिक्षण नसतानाही राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळालेली आहे. अल्वा फाउंडेशन आणि बॉम्बे आर्ट सोसायटी यांच्या नॅशनल आर्ट अवॉर्डसाठी त्यांची निवड झाली होती. त्यांची कलाकृती जहांगीर आर्ट गॅलरी, बिर्ला अकॅडमी ऑफ आर्ट अँड कल्चर, ललित कला अकादमी, बेंगळुरू चित्रकला परिषद आणि सहारा स्टारसह अनेक प्रतिष्ठित ठिकाणी प्रदर्शित झाल्या आहेत. किल्ले, राजवाडे, जीवनदृश्ये आणि प्राचीन संस्कृतींची झलक जिवंत करणाऱ्या त्यांच्या कोलाज कलाकृती यंदा नेहरू आर्ट गॅलरीत रसिकांना पाहता येणार आहेत.
