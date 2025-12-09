बदलापुरातील तीन डॉक्टरांवर निष्काळजीपणाचे गुन्हे
बदलापूर, ता. ९ (बातमीदार) : येथील सह्याद्री सुपर स्पेशालिस्ट हॉस्पिटलमधील तीन डॉक्टरांविरुद्ध निष्काळजी आणि हलगर्जीच्या आरोपांखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. शहराच्या वैद्यकीय क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. डॉ. योगेश मिंडे, डॉ. अनंत ठाणगे आणि डॉ. मनीष वाधवानी यांच्याविरोधात ही कारवाई करण्यात आली आहे.
३२ वर्षीय प्रवीण समजिस्कर या तरुणाला जबड्याला झालेल्या किरकोळ दुखापतीसाठी नोव्हेंबर २०२४ मध्ये हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. डॉक्टरांनी छोटी शस्त्रक्रिया आवश्यक असल्याचे सांगून त्यांना शस्त्रक्रियेसाठी नेले; मात्र त्यापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला. कोणताही गंभीर आजार नसताना तरुणाचा मृत्यू झाल्याने कुटुंबीयांनी त्वरित संशय व्यक्त करून या प्रकरणाचा पाठपुरावा सुरू केला. या घटनेनंतर कुटुंब मागील वर्षभर न्यायासाठी लढा देत होते. सामाजिक कार्यकर्ते अविनाश सोनावणे आणि संगीता चेंदवणकर यांनीही या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा केला. कुटुंबीयांच्या तक्रारी आणि वारंवार मागणीमुळे ठाणे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. कैलास पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली. सविस्तर तपासणीनंतर समितीने आपल्या अहवालात उपचारादरम्यान हलगर्जी झाल्यामुळेच मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट नमूद केले. अहवाल प्राप्त होताच बदलापूर पश्चिम पोलिसांनी संबंधित डॉक्टरांविरोधात गुन्हा नोंदवल्याची माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक किशोर शिंदे यांनी दिली. समजिस्कर कुटुंबीयांनी वर्षभर सातत्याने आरोग्य विभाग व प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला होता. अखेर चौकशी समितीने निष्काळजीचा ठपका ठेवल्यानंतर या तिघांवर एकाचवेळी गुन्हे दाखल झाले.
