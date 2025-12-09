‘इंडिगो’विरोधात काँग्रेसचे विमानतळावर आंदोलन
मुंबई, ता. ९ : इंडिगो एअरलाईन्सच्या सततच्या गोंधळामुळे हजारो प्रवासी गेल्या चार दिवसांपासून विमानतळावर अडकल्याची परिस्थिती आहे. विमानांची उड्डाणे मनमानीपणे रद्द करणे, तासन्तास होणारा विलंब, कोणतीही स्पष्ट माहिती न देणे आणि प्रवाशांना दिली जाणारी अपमानास्पद वागणूक या सर्व प्रकारांनी प्रवासी त्रस्त झाले आहेत, मात्र केंद्र सरकारने बघ्याची भूमिका घेतली आहे. त्याच्या निषेधार्थ मंगळवारी (ता. ९) मुंबई युवक काँग्रेसने मुंबई विमानतळाच्या टर्मिनल-२ वर घोषणाबाजी करत आंदोलन केले. युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षा झीनत शबरीन यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. इंडिगो एअरलाईन्सचे प्रशासन आणि व्यवस्थापन अक्षरशः कोसळलेले आहे. प्रवाशांचे हाल होत असताना केंद्र सरकार मूकदर्शक बनले आहे. हे केवळ दुर्लक्ष नाही, तर प्रवाशांच्या हक्कांवर केलेला प्रहार आहे. देशातील सर्वात मोठ्या एअरलाईन्सचा जबाबदारीशून्य कारभार आम्ही अजिबात सहन करणार नाही, असा इशारा शबरीन यांनी दिला.