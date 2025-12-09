बदलापूर बिबट्या
बदलापूरजवळ बिबट्याची दहशत
आंबेशिव बुद्रुक गावात भीतीचं सावट; दोन शेळ्या फस्त
बदलापूर, ता. ९ (बातमीदार) ः येथील आंबेशिव बुद्रुक गावात आठ दिवसांपासून बिबट्याच्या हालचाली सुरू आहेत. मंगळवारी (ता. ९) दुपारी पुन्हा एकदा बिबट्याचे दर्शन झाल्याने गावकऱ्यांमध्ये प्रचंड भीतीच वातावरण आहे.
या गावात सुमारे ३०० ते ४०० घरे आणि तीन हजार लोकसंख्या आहे. गावात प्रथमच बिबट्या शिरल्याचे येथील ज्येष्ठ ग्रामस्थ मधुकर ताम्हाणे यांनी सांगितले. गावातील दोन शेळ्या बिबट्याने उचलल्याचे आणि जंगलात त्यांचे सांगाडे आढळल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर झाली आहे. ग्रामस्थ पुष्पा ताम्हाणे यांनी त्यांच्या घरामागील गोवऱ्यांवर बिबट्याच्या पावलांचे ठसे दिसल्याचे सांगितले. दुपारी शाळेतील एका लहान मुलालादेखील बिबट्याचे दर्शन झाल्याची माहिती मिळाली आहे. यामुळे गावात बिबट्याची दहशत निर्माण झाली आहे.
विशेष पथक दाखल
या घटनेची गंभीर दखल घेत वन विभागाने तातडीने कार्यवाही सुरू केली आहे. बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी ट्रॅप लावण्यात आले आहेत. ज्या ठिकाणी शेळीचे सांगाडे आढळले, त्या भागात ट्रॅकर बसवण्यात आला असून, आजूबाजूच्या झाडांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून करडी नजर ठेवली जात आहे. बदलापूर वन विभागाचे विशेष पथक आणि जेरबंद करणारे वाहन गावात तैनात करण्यात आले आहे. सायंकाळनंतर महिलांनी आणि लहान मुलांनी घराबाहेर पडू नये, अशा सूचना वन विभागाकडून ग्रामस्थांना देण्यात आल्या आहेत. घनदाट जंगलाने वेढलेल्या या गावात शेळीपालन मोठ्या प्रमाणात असल्याने बिबट्या भक्ष्याच्या शोधात गावात शिरल्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. लवकरात लवकर बिबट्याला पकडून धोका दूर करावा, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.
