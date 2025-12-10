‘तिसऱ्या मुंबई’ला गती
नैना प्रकल्पाच्या विकासावर सिडकोचा भर
पनवेल, ता. १० (बातमीदार)ः नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे नैना प्रकल्पाला विशेष महत्त्व आले आहे. या भागांमध्ये ३० हजार कोटींची गुंतवणूक सिडकोला अपेक्षित आहे. त्यामुळे तिसरी मुंबई वसवण्याच्या दृष्टीने सिडकोने जोरदार तयारी केली आहे.
आधुनिक, नियोजनबद्ध आणि जागतिक दर्जाचे शहर विकसित करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. २४० चौरस किलोमीटरच्या क्षेत्रात ९२ गावांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा शहरी विकास प्रकल्प मानला जात आहे. एक ते बारा टीपीएस क्षेत्रात २०० किमी रस्ते केले जाणार आहेत. त्यामुळे सर्व गावांची अंतर्गत जोडणी, विमानतळाशी संपर्क आणि औद्योगिक केंद्रांपर्यंत दळणवळण सुलभ होणार आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर साधारण ३० लाखांची लोकसंख्या येथे स्थायिक होईल, असा अंदाज आहे. त्यामुळे हा परिसर मुंबई महानगर प्रदेशातील नवे आकर्षण ठरणार आहे.
मेट्रोच्या दोन मार्गिका
नैना परिसरातील वाहतूक व्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी एम-२४ आणि एम-२६ दोन मेट्रो मार्गांचा समावेश प्रकल्पामध्ये करण्यात आला आहे. मेट्रो जाळ्यामुळे नवी मुंबई, ठाणे, पनवेल आणि मुंबईकडे प्रवास अधिक जलद आणि सुलभ होणार आहे.
जागतिक दर्जाचे शहर
नैना प्रकल्पात आधुनिक आणि आकर्षक शहरी जीवनशैलीला प्राधान्य दिले आहे. त्यासाठी कॅफे, सांस्कृतिक केंद्रे, सार्वजनिक बसण्याची ठिकाणे आहेत. जगभरातील प्रसिद्ध रिव्हरफ्रंट मॉडेलचा अभ्यास करून स्थानिक गरजेनुसार त्याचे रुपांतर करण्याची योजना आहे.
रोजगारनिर्मिती
या प्रकल्पामध्ये निर्माण होणाऱ्या विस्तारित केंद्रांमध्ये मोठ्या कंपन्या, डेटा सेंटर्स, लॉजिस्टिक्स पार्क, हॉस्पिटॅलिटी ब्रँड्स, आधुनिक रुग्णालयांसाठी मोठ्या प्रमाणात जागा राखीव ठेवण्यात आली आहे. यामुळे रोजगारनिर्मितीला आधार मिळेल.
नैना भविष्याभिमुख शहरी विकास उपक्रम आहे. आंतरराष्ट्रीय विमानतळाभोवती नियोजित, मानवकेंद्रित आणि पर्यावरण संवेदनशील शहर उभारणे हे ध्येय आहे. आगामी १५ वर्षांत संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेशाच्या सामाजिक-आर्थिक वाढीचे नवे केंद्र ठरणार आहे.
- विजय सिंघल, व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको
