पान ३ पट्टा

क्रीडा महोत्सवात चुरशीचे सामने
उलवे (बातमीदार) ः रयत शिक्षण संस्थेच्या श्री छत्रपती शिवाजी विद्यालय आणि जनार्दन आत्माराम भगत ज्युनियर कॉलेजमध्ये ९ ते ११ डिसेंबर तीनदिवसीय वार्षिक क्रीडामहोत्सव होत आहे. मंगळवारी पनवेल पंचायत समितीच्या माजी सदस्य रत्नप्रभात यांच्या हस्ते या महोत्सवाचे उद्घाटन झाले. या वेळी गव्हाण ग्रामपंचायतीचे माजी उपसरपंच विजय घरत, विद्यालयाच्या प्राचार्य आणि रयत शिक्षण संस्थेच्या मॅनेजिंग कौन्सिल सदस्य जोत्स्ना ठाकूर उपस्थित होत्या. मान्यवरांनी खेळात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा दिल्या. या वेळी झालेला कबड्डीचा सामना खेळवण्यात आला. या महोत्सवात पहिल्या दोन दिवसांत सांघिक, तिसऱ्या दिवशी वैयक्तिक खेळ होणार आहेत.
वक्तृत्व स्पर्धेतील २४ विद्यार्थ्यांचा गौरव
खारघर (बातमीदार)ः कोशिश फाउंडेशन, पनवेल पालिकेच्या संयुक्त विद्यमाने आमदार प्रशांत ठाकूर चषक वक्तृत्व स्पर्धा घेण्यात आली. या स्पर्धेत कोपरा, मुर्बी आणि खारघर येथील २४ विद्यार्थ्यांनी विजेतेपद पटकावले आहे. या सर्व विद्यार्थ्यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला.
या स्पर्धेत विद्यार्थ्यांनी शिक्षणाचे महत्त्व, माझे स्वप्न, पर्यावरण संवर्धन, प्लॅस्टिकमुक्त भारत, डिजिटल युगातील विद्यार्थी, जर मी नेता असतो, असे विविध विषय देण्यात आले होते. त्यावर प्रभावी, स्पष्ट आणि आत्मविश्वासपूर्ण मांडणी करणाऱ्या मुलांची निवड करण्यात आली. या स्पर्धेमुळे ग्रामीण भागातील मुलांना आत्मविश्वास वाढवण्यास उत्तम व्यासपीठ उपलब्ध झाले होते.
आपत्ती व्यवस्थापनाचे विद्यार्थ्यांना धडे
उरण (वार्ताहर)ः रयत शिक्षण संस्थेच्या वीर वाजेकर कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना नागरी संरक्षण दलातर्फे आपत्ती व्यवस्थापनाचे पाचदिवसीय प्रशिक्षण देण्यात आले. नागरी संरक्षण दलाचे सहाय्यक उपनियंत्रक शशिकांत शिरसाट यांनी आपत्ती म्हणजे काय, आपत्तीचे प्रकार याची सविस्तर माहिती विद्यार्थ्यांना दिली. तसेच या काळात प्रथमोपचाराबाबतची प्रात्यक्षिके देण्यात आली. कार्यशाळेचे प्रास्ताविक प्रा. डॉ. गिरीष गुंड यांनी केले. तर कार्यक्रमाला प्रा. डॉ. अनिल पालवे, प्रा. डॉ. राहुल पाटील, सुयशा पाटील, डॉ. धरती घरत आदी उपस्थित होते.
नवी मुंबईत धूळनियंत्रण मोहीम
वाशी (बातमीदार)ः शहरातील वायू प्रदूषण कमी करण्याच्या उद्देशाने नवी मुंबई महापालिकेमार्फत रस्ते स्वच्छता, धूळ नियंत्रणासाठी विशेष सखोल स्वच्छता मोहीम सातत्याने राबविण्यात येत आहे. शहरातील प्रमुख रस्त्यांसह अंतर्गत भागातील मुख्य रस्त्यांच्या स्वच्छतेवरही विशेष भर देण्यात येत असून सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशीही ही मोहीम प्राधान्याने सुरू ठेवण्यात येत आहे. सानपाडा सेक्टर चार येथील दैनंदिन मार्केट परिसर तसेच सेक्टर तीन केमिस्ट भवन मार्ग येथे स्वच्छता करण्यात आली. रस्त्यांवरील माती, धूळ, कचरा एकत्र करून त्याची योग्य पद्धतीने वाहतूक करण्यात आली. दिघा विभागात ईश्वरनगर मुकंद चौक ते शंकर मंदिरदरम्यानचा रस्ता साफ करण्यात आला. घणसोली विभागात रबाळे एमआयडीसी परिसरात विशेष स्वच्छता मोहीम राबवून बांधकामाचा राडारोडा हटवण्यात आला. ऐरोली विभागात सेक्टर १७ येथील रस्ता स्वच्छ करण्यात आला.
बेकायदा अतिक्रमणांवर पालिकेची कारवाई
नेरूळ (बातमीदार)ः नवी मुंबई पालिका अतिक्रमण विभागामार्फत अतिक्रमणांवर धडक कारवाई करण्यासोबतच मार्जिनल स्पेसचा बेकायदा वापर करण्याविरोधातही धडक मोहीम राबविली जात आहे. बेलापूर विभाग कार्यालयामार्फत अतिक्रमण विभागाचे उपआयुक्त डॉ. कैलास गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली सीवूड सेक्टर ४२ येथील दुकानांसमोरील सामासिक जागेचा वापर करणाऱ्या ४२ व्यावसायिक आस्थापनांवर धडक कारवाई करण्यात आली. तसेच दोन लाख १३ हजारांच्या रकमेची वसुली करण्यात आली.
