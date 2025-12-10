आर्यन इंग्लिश हायस्कूल मध्ये रोबोटिक्स जागृता आणि प्रात्यक्षिक सत्र
डिजिटल युगासाठी विद्यार्थ्यांनी तयार व्हावे : केदार काळे
पालघरच्या आर्यन हायस्कूलमध्ये रोबोटिक्स जागरूकता सत्र
पालघर, ता. १० (बातमीदार) ः आपला भारत डिजिटल युगाकडे वाटचाल करत आहे आणि चौथी औद्योगिक क्रांती सुरू आहे. पालघर जिल्ह्यात वाढवण बंदर, बुलेट ट्रेन, एअरपोर्ट यांसारखे मोठे प्रकल्प येत आहेत. विकासाची ही गंगा लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांनी रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, डीकोडिंग आणि मेकॅनिझम हे विषय शिकणे अत्यंत आवश्यक आहे, तरच त्यांना भविष्यात चांगल्या नोकरीच्या संधी उपलब्ध होतील, असे प्रतिपादन आर्यन एज्युकेशन सोसायटीचे व्यवस्थापक केदार काळे यांनी केले.
आर्यन एज्युकेशन सोसायटीच्या इंग्रजी माध्यम महाविद्यालयात बुधवारी (ता. १०) रोबोटिक्स जागरूकता आणि प्रात्यक्षिक सत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. देशात सुरू असलेल्या डिजिटल युगाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना भविष्यासाठी तयार करणे हा यामागचा उद्देश होता. आर्यन एज्युकेशन सोसायटी नेहमीच विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देत असल्याने हे सत्र आयोजित करण्यात आले आहे. या सत्राचा विद्यार्थ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहनही काळे यांनी केले. पुढील शैक्षणिक सत्रापासून पाचवी ते नववीच्या विद्यार्थ्यांना रोबोटिक्सचे शिक्षण अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्याबाबत पालक सभा घेऊन चर्चा केली जाईल, अशी माहिती काळे यांनी दिली. म. नि. दांडेकर हायस्कूलमध्येही डीकोडिंग शिकवले जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या कार्यक्रमाला शाळा समितीचे अध्यक्ष कमलेश वारया, मुख्याध्यापक स्नेहल सोनार आणि सदस्य किरण पाटील यांची उपस्थिती होती.