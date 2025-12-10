अवैध दारूविक्रीवर पोलिसांची कारवाई
अंबरनाथ, ता. १० (वार्ताहर) : महाराष्ट्र दारूबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून अवैध दारूची विक्री करणाऱ्या दोन आरोपींवर अंबरनाथ पोलिसांनी कारवाई केली आहे. या कारवाईत पोलिसांनी देशी, विदेशी; तसेच गावठी हातभट्टीची दारू जप्त करून दोघांना अटक केली.
पहिली कारवाई अंबरनाथ पूर्व पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत झाली. शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यातून मिळालेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी (ता. ९) सायंकाळी ६ वाजता महालक्ष्मी नगर, अंबरनाथ पूर्व येथील रहिवासी पंकज शिर्के (वय २८) याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिस शिपाई हमीद शेख यांच्या तक्रारीनुसार, आरोपीने घरासमोरच पांढऱ्या, निळ्या, काळ्या व हिरव्या पिशव्यात देशी व विदेशी दारू बाळगून विक्री केली. पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा नोंदवला आहे. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक बावरकर करत आहेत. दुसरी कारवाई अंबरनाथ पश्चिम पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत झाली. येथे गावठी हातभट्टीची दारूविक्री करणाऱ्या शिवलकुमार देवराम (वय ४६, रा. भीमानगर) याला रात्री ८ वाजता स्वामीनगर, रेल्वे मार्गाजवळ पोलिसांनी ताब्यात घेतले. पोलिस शिपाई अमर किरपन यांच्या तक्रारीनुसार गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास महिला पोलिस उपनिरीक्षक लीला धोरात करत आहेत. कारवाईत पोलिसांनी अवैध दारू विक्रीवर ठोस पावले उचलत नागरिकांमध्ये कायदेशीर आणि सुरक्षित वातावरण राखण्याचा प्रयत्न केला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.