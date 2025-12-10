थंडीमुळे उबदार कपड्यांना वाढती मागणी
थंडीमुळे उबदार कपड्यांना वाढती मागणी
स्वेटर, मफलर, कानटोपीसह जॅकेट्सने बाजारपेठ गजबजली
अलिबाग, ता. १० (वार्ताहर) ः गेल्या काही दिवसांत जिल्ह्यातील सकाळ-सायंकाळचे तापमान लक्षणीयरीत्या घटले असून, पहाटेच्या वेळेस दाट धुक्यासह कडाक्याच्या थंडीची चाहूल लागायला सुरुवात झाली आहे. वातावरणातील या बदलाचा थेट परिणाम शहरातील कपड्यांच्या बाजारपेठेवर दिसून येत असून, उबदार कपड्यांची खरेदी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. स्वेटर, मफलर, कानटोपी, शॉल, जॅकेट्स आणि लोकरी ॲक्सेसरीज यांची दुकाने ग्राहकांनी भरून जात आहेत.
स्थानिक दुकानांमध्ये या मोसमात विविध रंगसंगतीतील, नव्या डिझाइनमधील आणि हलक्या वजनातील उबदार कपड्यांचे भरपूर पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. थंडीरोधक जॅकेट्स ५०० ते तीन हजार रुपयांपर्यंत विविध बजेटमध्ये मिळत आहेत. महिला व पुरुषांसाठी उपलब्ध असलेली ‘टू इन वन’ जॅकेट्सची श्रेणी तरुणांमध्ये विशेष लोकप्रिय ठरत आहे. हलकी, आकर्षक आणि दोन वेगवेगळ्या पद्धतीने वापरता येणारी ही जॅकेट्स खवय्यांच्या पसंतीस उतरलेली आहेत. लहान मुलांसाठी मंकी कॅप, गोली कॅप, जाड स्वेटर आणि फ्लीसची जॅकेट्स ७० रुपयांपासून उपलब्ध आहेत. या वयोगटातील मुलांना थंडीपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी पालक मोठ्या प्रमाणात खरेदी करत आहेत. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमध्ये ब्रँडेड व लोकरीचे स्टायलिश कपडेही मोठ्या प्रमाणात विकले जात आहेत.
..................
ज्येष्ठांसह बालकांसाठी मोठी खरेदी
हिवाळ्यात सर्वाधिक काळजी ज्येष्ठ नागरिक आणि बालकांची घेतली जात असल्याने त्यांच्यासाठी लोकरीचे मोजे, हातमोजे, गरम शॉक्स, कानटोपी आणि मऊ कापसाचे स्वेटर यांची मागणी जोरात आहे. शहरातील दुकानदारांच्या म्हणण्यानुसार, दरवर्षीप्रमाणे यंदाही उबदार कपड्यांची विक्री वाढत असून, यापुढील काही आठवडा बाजारपेठ अधिक गजबजलेली राहणार आहे. सर्व मिळून थंडीच्या आगमनाने अलिबागसह संपूर्ण जिल्ह्यात उबदार कपड्यांचा हंगाम रंगात आला असून, ग्राहकांनीही हिवाळ्याची तयारी सुरू केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.