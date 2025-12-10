ठाण्याला अंमली पदार्थांचा वेढा
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १० : कोकेन, गांजा, चरस, एमडी पावडर, कफ सिरप बॉटल्स, नशेच्या गोळ्यांसह विविध अमली पदार्थांचा काळा धंदा ठाण्यात तेजीत असल्याचे पुन्हा एकदा उघडकीस आले आहे. या पदार्थांचा वेढा दिवसेंदिवस घट्ट होत चालला असून, तरुणाईमध्ये वाढते सेवन चिंतेचा विषय बनला आहे. त्यामुळे ठाण्याला अमली पदार्थमुक्त बनवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने व्यापक मोहीम हाती घेतली आहे. त्याअंतर्गत गेल्या महिनाभरात जिल्ह्यातील गोदाम, फार्महाउस, बंद कारखान्यांची झाडाझडती सुरू झाली आहे. या कारवाईमध्ये आतापर्यंत आठ कोटी २४ लाखांचे अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले आहेत.
तरुण पिढीमध्ये वाढत्या अमली पदार्थांच्या वापरावर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी ठाणे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय नार्को समन्वय केंद्र समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या १८ नोव्हेंबरच्या बैठकीत दिलेल्या सूचनांच्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यासाठी मंगळवारी (ता. ९) निवासी जिल्हाधिकारी डॉ. संदीप माने यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक घेण्यात आली. या कालावधीत झालेल्या कारवाईने ठाण्याला अमली पदार्थांचा वेढा घट्ट असल्याचे उघडकीस आले आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ठाणे शहरात नोव्हेंबरमध्ये आठ कोटी २४ लाख ४९ हजारांचा अमली पदार्थांचा मुद्देमाल जप्त करून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
या बैठकीला पोलिस आयुक्त कार्यालय, मिरा-भाईंदर, नवी मुंबई, औद्यौगिक सुरक्षा कार्यालय, कल्याण, ठाणे, जिल्हा आरोग्य कार्यालय, जिल्हा शिक्षण विभाग (प्राथमिक व माध्यमिक), शिक्षण अधिकारी, ठाणे, नवी मुंबई, मिरा-भाईंदर व कल्याण महापालिका, जिल्हा समाजकल्याण कार्यालय, जिल्हा कृषी अधीक्षक, उपवन संरक्षक कार्यालय, सहाय्यक आयुक्त केंद्रीय व सेवा कर विभाग, उपविभागीय दंडाधिकारी (भिवंडी), अन्न व औषध प्रशासन विभाग, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा माहिती कार्यालय, सहाय्यक अधीक्षक टपाल विभाग, नशामुक्ती मंडळ अशा विविध विभागातील अधिकारी व त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
११२ बंद कंपन्यांची तपासणी
मिरा-भाईंदरमध्ये २९ लाख १७ हजार ७८०, तर नवी मुंबईत एक कोटी ५१ लाख ५० हजार ६०० किमतीच्या अमली पदार्थांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. ठाणे पोलिस दलाकडून नोव्हेंबरमध्ये ठाणे शहर, मिरा-भाईंदर, ठाणे ग्रामीण, नवी मुंबई या भागातील विविध ठिकाणी असलेले ४८ गोडाऊन, ५२ कंपन्या, २० व्यसनमुक्ती केंद्रे, ८३ फार्महाउस, ७० रासायनिक कारखाने, ११२ बंद पडलेल्या कंपन्यांच्या तपासण्या करण्यात आल्या असल्याचीही माहिती देण्यात आली.
१९३३ वर संपर्क साधा
अमली पदार्थविरोधी मोहीम अधिक तीव्र व्हावी, यासाठी ठाणेकरांनीही सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. आपल्या परिसरात निदर्शनात येत असलेल्या अमली पदार्थांच्या गैरव्यवहाराबद्दल नागरिकांनी १९३३ या मदत क्रमांकावर माहिती द्यावी, असे आवाहन निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. संदीप माने यांनी केली आहे.
परदेशी टपालवर नजर
व्यसनमुक्ती केंद्रांच्या तपासणीचा आढावा घेण्यात आला. जिल्ह्यात कोरेक्स, बटण, तसेच इतर अमली औषधी यांची अवैधरीत्या विक्री करणाऱ्या वैद्यकीय दुकानांसह ठाणे आयुक्त (अन्न व औषधे) यांनी केलेल्या कारवाईचा आढावा घेण्यात आला. दरम्यान, टपाल विभागाने जिल्ह्यात येणाऱ्या परदेशी टपाल (कुरिअर) व वारंवार एकाच पत्त्यावर येणाऱ्या परदेशी टपालबद्दल माहिती सादर करण्याच्या सूचना माने यांनी दिल्या.
