मुंबई
गिर्यारोहक भूषण पवार यांनी सर केला नागफणीचा कडा
गिर्यारोहक भूषण पवार यांनी सर केला नागफणीचा कडा
कल्याण, ता. १० (वार्ताहर) : लोणावळा येथील सुप्रसिद्ध नागफणीचा कडा नुकताच कल्याण येथील प्रसिद्ध गिर्यारोहक आणि रेस्क्यू संघाचे अध्यक्ष भूषण पवार यांनी सर केला आहे.
मागील कित्येक वर्षांपासून गिर्यारोहण आणि दरीखोऱ्यात अपघाताचे बचाव कार्याचा अनुभव असलेल्या भूषण पवार यांनी याआधीही सह्याद्रीच्या खोऱ्यात असलेले अनेक कडे आणि सुळके सर करत गिर्यारोहण क्षेत्रात कल्याणचे नाव उंचावले आहे. नवनवीन गिर्यारोहक घडवत शारीरिक आणि मानसिकरित्या गिर्यारोहक सक्षम असावा म्हणून मार्गदर्शन करत आहेत. नुकत्याच झालेल्या नागफणीचा कडा सर करत पुन्हा एकदा यशाला गवसणी घालत शहराचे नाव अभिमानाने उंच केले. त्यांच्या या यशाला हिम ऑर डील संघाचे चेतन शिंदे यांनी मोलाची साथ दिली.