पोलीसभरती पूर्व प्रशिक्षण स्पर्धा
उरण, ता. १० (वार्ताहर) : मुलांच्या करिअरच्या दृष्टिकोनातून पोलिस भरतीची अचूक तयारी व्हावी, त्यांना भरतीची वास्तविक प्रक्रिया समजावी, या उद्देशाने विजय विकास सामाजिक संस्थेतर्फे जेएनपीए वसाहत येथे पोलिस भरतीपूर्व प्रशिक्षण स्पर्धा घेण्यात आली. नवी मुंबई आणि रायगड परिसरातील सुमारे १५० युवक-युवतींनी या स्पर्धेत सहभाग नोंदवला.
पोलिस भरतीसाठी अनेक जण अकॅडमीत प्रशिक्षण घेत असले तरी त्यांच्या तयारीचे मूल्यमापन करण्यासाठी ही स्पर्धा घेण्यात आली. प्रत्यक्ष पोलिस भरतीप्रमाणेच या स्पर्धेत शारीरिक चाचण्या व लेखी परीक्षा घेण्यात आली.
मुलांच्या गटात १६०० मीटर धावणे, १०० मीटर धावणे आणि गोळाफेक, तर मुलींच्या गटात ८०० मीटर धावणे, १०० मीटर धावणे व गोळाफेक अशा स्पर्धा पार पडल्या. दोन्ही गटांसाठी स्वतंत्र लेखी परीक्षेचेही आयोजन करण्यात आले. उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या स्पर्धकांना प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांकाचे सन्मानचिन्ह देऊन गौरविण्यात आले.
स्पर्धेच्या आयोजनासाठी प्रशिक्षक विजय भोईर, विकास भोईर, एकलव्य अकॅडमीचे राम चौहान, रुद्राक्ष अकॅडमीचे गुंजन निषाद, जाणता राजा अकॅडमीचे मुंबई पोलिस अधिकारी नितेश पाटील, मनोहर टेमकर, अजय तांडेल, सोनल तांडेल, प्रगती भोईर तसेच नवी मुंबई पोलिसचे किरण स्वार आणि शशिकांत घरत उपस्थित होते. बक्षीस वितरण जिल्हा परिषद सदस्य विजय भोईर यांच्या हस्ते करण्यात आले.
