कोप्रोलीत बिबट्याचा मुक्तसंचार
चार बकऱ्या ठार, ग्रामस्थांमध्ये दहशत
उरण, ता. १० (वार्ताहर) ः पूर्व विभागातील कोप्रोली परिसरात बिबट्याने शेतकऱ्याच्या चार बकऱ्या, एका कुत्र्याला ठार मारले आहे. या परिसरात बिबट्याचे ठसे आढळून आले आहेत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
कोप्रोली गावातील उत्तम म्हात्रे यांच्या शेतघरात बकऱ्यांचा व्यवसाय करतात. नेहमीप्रमाणे सकाळी बकऱ्या सोडण्यासाठी गेले असता एक बकरी कमी असल्याचे दिसून आले. सलग चार दिवस एक एक बकरी कमी होत असून त्यांचा पाळीव कुत्राही गायब आहे. त्यामुळे परिसरात बिबट्या असल्याचा संशय आला होता. या वेळी वनविभागाने केलेल्या पाहणीदरम्यान जंगलात अर्ध्या खाल्लेल्या बकऱ्या आढळल्या आहेत. त्यामुळे बिबट्याला पकडण्यासाठी वनविभागाने तातडीने पथक पाठवावे, अशी मागणी कोप्रोली ग्रामपंचायतीचे माजी उपसरपंच गिरीष म्हात्रे यांनी केला आहे.
