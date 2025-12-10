अपघाती क्षेत्र फलक झाडीत अदृश्य
दिघी–कोलमांडला घाटरस्त्यावर वाहनचालकांचा सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर
श्रीवर्धन, ता. १० (वार्ताहर) : श्रीवर्धन तालुक्यातील महत्त्वाच्या आणि अवघड घाटरस्त्यांवर सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत उभारण्यात आलेले ‘अपघाती क्षेत्र’ आणि ‘वाहने सावकाश चालवा’ असे सावधगिरीचे फलक झाडीत पूर्णपणे झाकले गेल्याने त्यांचा मूळ उद्देशच हरवला आहे. वेली, झुडपे आणि झाडांच्या वाढलेल्या फांद्यांमुळे हे फलक वाहनचालकांना दिसत नसल्याने अपघाताची शक्यता वाढली आहे.
दिघीपासून कोलमांडला या अंदाजे ५२ किलोमीटरच्या अंतरावर अनेक वळणदार घाट, तीव्र चढ-उतार असलेले कठीण मार्ग आहेत. या ठिकाणी वारंवार किरकोळ अपघात होत असल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने येथे सूचना फलक बसवले होते. मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून या फलकांची निगा राखली गेली नसल्याने ते झाडीत आडगळीत पडले आहेत. विशेषतः बाहेरून येणाऱ्या पर्यटक व अनोळखी वाहनचालकांना हे फलक न दिसल्याने तीव्र वळण, अचानक उतार यांचा अंदाज न येत असल्याने धोक्याची शक्यता अधिक वाढत आहे. तालुक्यातील वाहतुकीसह पर्यटकांच्या वाहनांची संख्यादेखील लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. वेगमर्यादा न पाळणारे चालक घाटरस्त्यांवर धोकादायक पद्धतीने वाहन चालवताना दिसतात. अशा ठिकाणी सूचना फलक स्पष्टपणे दिसणे अत्यावश्यक आहे. मात्र ते झाडी-वेलींमध्ये व्यापून गेल्याने अपघाताचा धोका वाढला आहे. त्यामुळे स्थानिक वाहनचालकांनी फलकांवर आलेल्या वेल्या आणि फांद्या त्वरित हटवाव्यात, तसेच संबंधित विभागाने तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणी केली आहे.
प्रशासनाची प्रतिक्रिया :
वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती कामांसाठीची निविदा प्रक्रिया सुरू असून पुढील आठवड्यात ती पूर्ण होणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे, उपविभागीय अभियंता तुषार लुंगे यांनी दिली. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर तालुक्यातील सर्व रस्ते आणि संबंधित सुविधा दुरुस्त केल्या जाणार असून फलकांबाबतही आवश्यक उपाययोजना करण्यात येतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ही कामे वेळेत पूर्ण झाली तर घाटरस्त्यांवरील अपघातांचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतो, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
