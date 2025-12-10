''रायन ग्रुप ऑफ स्कूल''च्या तर्फे मिनीथॉन
छोट्या बातम्या
---------------------
‘रायन ग्रुप ऑफ स्कूल’तर्फे मिनीथॉन
नेरूळ, (बातमीदार) ः ‘रायन ग्रुप ऑफ स्कूल’च्या वतीने २६ वी मिनीथॉन स्पर्धा उत्साहपूर्ण वातावरणात नेरूळमध्ये झाली. या स्पर्धेत १०,६०५ विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. या मिनीथॉन स्पर्धेचे उद्घाटन माजी नगरसेवक रवींद्र इथापे, सुरेखा इथापे, रायन ग्रुप ऑफ स्कूलच्या स्नेहल पिंटो यांनी केले. या वेळेस पीआय तांबे, अपोलो हॉस्पिटलचे एचआर डॉ. सौरभ तांबे, क्राइम ब्रँचच्या पीआय ठाकूर, नेव्हीचे जेकब, रायन स्कूलच्या मुख्याध्यापिका जानेत, शाळेचे शिक्षक व पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
-------------------------------------------
जुईनगर येथे अखंड हरिनाम सप्ताह
जुईनगर, (बातमीदार) : संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराज सामाजिक संस्था, जुईनगर यांच्या वतीने सेक्टर २५ येथील गणेश मैदानात ७ ते १४ डिसेंबरदरम्यान ग्रंथ ज्ञानेश्वरी पारायण व अखंड हरिनाम सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले आहे. काकड आरती, ज्ञानेश्वरी पारायण, विष्णूसहस्रनाम, हरिपाठ आणि रात्री कीर्तनाचे आयोजन होणार आहे. १३ डिसेंबर रोजी सायंकाळी ४ वाजता भव्य ग्रंथ दिंडी सोहळा काढण्यात येईल. हभप सुरेश पुजारी, दीपक देशमुख, डॉ. विकासानंदजी मिसाळ यांसह अनेक मान्यवर कीर्तनसेवा करणार आहेत. माजी नगरसेवक रंगनाथ औटी, सामाजिक कार्यकर्त्या शशिकला औटी यांच्या मार्गदर्शनाखाली मंडळाचे पदाधिकारी जालिंदर औटी, उपाध्यक्ष भानुदास बारवे, सचिव मछिंद्र औटी, खजिनदार आत्माराम सूर्यवंशी, संतोष गायकर, बाळासाहेब शिंगोटे कार्यक्रमाची तयारी करत असून, जुईनगरवासीयांनी सप्ताहाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
---------------------------------------------------------------
बौद्धिक दिव्यांग संस्थेला महानगर गॅसतर्फे बस प्रदान
खारघर, (बातमीदार) : महानगर गॅसने आपल्या सीएसआर उपक्रमांतर्गत खारघर येथील राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तीकरण संस्थेच्या विद्यार्थ्यांसाठी बस प्रदान केली आहे. नव्या बसचे लोकार्पण नुकतेच करण्यात आले. या वेळी महानगर गॅस लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक आशू सिंगल, संस्थेचे संचालक डॉ. बी. व्ही. रामकुमार आणि प्रभारी अधिकारी डॉ. रवी प्रकाश सिंह उपस्थित होते. बस उपलब्ध झाल्याने विद्यार्थ्यांच्या प्रवासाची सुविधा मोठ्या प्रमाणात सुधारणार असल्याचे संस्थेकडून सांगण्यात आले.
--------------------------------------------------------------------
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.