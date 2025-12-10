वीज ग्राहकांना लोक अदालतीतून प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्याची संधी
लोकअदालतीतून निपटारा करण्याची संधी
प्रलंबित प्रकरणांच्या तडजोडीसाठी वीज ग्राहकांना महावितरणचे आवाहन
कल्याण, ता. १० (वार्ताहर) ः महावितरणच्या कल्याण परिमंडळातील कायमस्वरूपी वीजपुरवठा खंडित प्रकरणे, तसेच वीजबिलाबाबत वाद आणि वीजचोरीच्या दाखलपूर्व व प्रलंबित प्रकरणांचा तडजोडीने निपटारा करण्याची संधी आहे. संबंधित ग्राहकांनी तालुका न्यायालय स्तरावर शनिवारी (ता. १३) लोकअदालतीत सहभागी होऊन आपापली प्रकरणे सामोपचाराने निकाली काढावीत, असे आवाहन महावितरणने केले आहे.
कल्याण परिमंडळ कार्यक्षेत्रातील ठाणे, पालघर जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालयात शनिवारी सकाळी राष्ट्रीय लोकअदालत आयोजित करण्यात आली आहे. ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील कल्याण मंडळ-१ कार्यालयाअंतर्गत ११,४३१ वीज ग्राहकांकडे ४३.८ कोटी रुपयांची थकबाकी, कल्याण मंडळ-२ मंडळ कार्यालयाअंतर्गत ९६,०६२ वीज ग्राहकांकडे १३४ कोटी रुपये, वसई मंडळ कार्यालयाअंतर्गत एक लाख ८९२ वीज ग्राहकांकडे ११० कोटी रुपये तर पालघर मंडळ कार्यालयाअंतर्गत ५३,९४९ वीज ग्राहकांकडे ३६.८५ कोटी रुपयांची अशी एकूण ३२४ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.
सहभाग घेता येणार
या परिमंडलाअंतर्गत कल्याण मंडळ-१, कल्याण मंडळ-२, वसई, पालघर या मंडलातील संबधित दोन लाख ६२ हजार वीज ग्राहकांना लोकअदालतीत सहभागी होण्याबाबत विधी विभागाकडून नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. नोटीस मिळाली नसेल तरीही या ग्राहकांना लोकअदालतीत सहभागी होत, आपल्या प्रकरणांचा निपटारा करून घेता येणार आहे. संबंधित ग्राहकांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रातील तालुका न्यायालयात आयोजित लोकअदालतीत सहभागी होऊन या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महावितरणने केले आहे.
