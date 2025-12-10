दौलत दरोडा यांचा पुतण्या हरीष दरोडा पोलीसांच्या ताब्यात
हरीश दरोडा यांना अटक
शहापुरातील भातखरेदी घोटाळा प्रकरण
शहापूर, ता. १० (वार्ताहर) ः गोरगरिबांच्या कोट्यवधींच्या धान्यात अफरातफर करून फरार झालेला आमदार दौलत दरोडा यांचा पुतण्या हरीश उर्फ भाऊ दरोडा दोन वर्षांनी पोलिसांच्या हाती लागला आहे. स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी हरीशला शहापूरमधून अटक केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार तालुक्यातील साकडबाव केंद्रातील तब्बल पाच हजार क्विंटल भाताची अफरातफर केल्याप्रकरणी हरीश दरोडा याच्यावर किन्हवली पोलिस ठाण्यात डिसेंबर २०२३ला गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. नुकताच अजित पवार गटात हरीश दरोडा याचा प्रवेश झाला होता. शहापूरचे आदिवासी विकास महामंडळ म्हणजे भातखरेदीतील भ्रष्टाचाराचे कुरण बनले आहे. गेल्या दोन ते तीन वर्षांत सुमारे १६ कोटींचा भातखरेदी घोटाळा उघडकीस आला आहे.
दीड कोटींचा घोटाळा
शहापूर तालुक्यातील साकडबाव केंद्रातदेखील दीड कोटींचा भातखरेदी घोटाळा उघडकीस आला होता. याप्रकरणी अजित पवार गटाचे विद्यमान आमदार दौलत दरोडा यांचा पुतण्या व साकडबाव आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष हरीश दरोडा, सचिव संजय पांढरे, केंद्रप्रमुख जयराम सोगीर, तसेच महामंडळाचे जव्हारचे तत्कालीन प्रादेशिक व्यवस्थापक विजय गांगुर्डे, शहापूरचे तत्कालीन उपप्रादेशिक व्यवस्थापक अविनाश राठोड, तत्कालीन विपणन निरीक्षक समाधान नागरे यांनी शेतकऱ्यांच्या खोट्या व बोगस चलन पावत्या बनवून शासनाची व आदिवासी विकास महामंडळाची सुमारे दीड कोटींची फसवणूक केल्याप्रकरणी किन्हवली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याप्रकरणी अधिक तपास सुरू असल्याचे ग्रामीण आर्थिक गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सुनील बच्छाव यांनी सांगितले.
