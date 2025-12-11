विज्ञान प्रदर्शन
जिद्दीला परिश्रमाची योग्य जोड दिल्यास जीवनात यशस्वी व्हाल
प्रशासन अधिकारी भारत बोरनारे यांचे प्रतिपादन
कल्याण, ता. ११ (वार्ताहर) : कल्याण पूर्वेतील तिसाई विद्यालय या ठिकाणी केंद्रस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनाचे आयोजन पालिका शिक्षण विभाग व समूह साधन केंद्र-१८ तिसगाव अंतर्गत या प्रदर्शनाचे केले होते. या वेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून शिक्षण विभागाचे प्रशासन अधिकारी भारत बोरनारे, शिक्षणाधिकारी विजय सरकटे, सीआरसी प्रमुख भारती ओंकारेश्वर, मुख्याध्यापक दशरथ म्हात्रे, निर्मला वाघ, गणेश जगदाळे, प्रियंका काकडे उपस्थित होते.
भारत बोरनारे, विजय सरकटे, ओमकारेश्वर यांच्या हस्ते विज्ञान प्रदर्शनाचे उद्घाटन करण्यात आले. या विज्ञान प्रदर्शनातून अनेक शास्त्रज्ञ निर्माण होतील. जिद्दीला परिश्रमाची योग्य जोड दिल्यास जीवनात यशस्वी व्हाल. यासाठी नावीन्यपूर्ण प्रकल्प तयार करून आपले शहर स्वच्छ व सुंदर कसे राहील यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे मार्गदर्शन प्रशासन अधिकारी भारत बोरनारे यांनी केले.
परीक्षक म्हणून प्रियांका चौधरी यांनी काम पाहिले. सीआरसी प्रमुख भारती ओंकारेश्वर व तिसाई विद्यालयाचे मुख्याध्यापक दशरथ म्हात्रे यांच्या मार्गदर्शनाखाली विज्ञान प्रदर्शनाचे उत्तम नियोजन करण्यात आले. विज्ञान प्रदर्शनात एकूण १३ शाळांनी सहभाग नोंदवला होता. यातील खासगी शाळांपैकी प्रथम क्रमांक त्रिनिटी स्कूल, द्वितीय क्रमांक तिसाई विद्यालय व उत्तेजनार्थ चेतना विद्यालय या शाळांना मिळाला, तर पालिकास्तरावर प्रथम क्रमांक जरीमरी प्राथमिक शाळा क्रमांक १८ तिसगाव या शाळेने पटकावला.
