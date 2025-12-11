मनोरुग्णालयातील वृक्षतोड:
मंजुरी मिळण्याआधीच वृक्षतोड
मनोरुग्णालयाप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यासाठी शरद पवार पक्षाचे निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ११ : प्रादेशिक मनोरुग्णालय परिसरातील बेकायदेशीर वृक्षतोडप्रकरणी गुन्हा दाखल करावा, या मागणीसाठी शरद पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांनी पालिका आयुक्त आणि वागळे इस्टेट पोलिस स्थानक यांना निवेदन दिले आहे.
ठाणे पालिका हद्दीत असलेल्या प्रादेशिक मनोरुग्णालयाचे विस्तारीकरण करून नवीन इमारत बांधण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. तसेच, आरोग्य खात्याच्या मालकीच्या याच जागेवरच विस्तारित रेल्वेस्थानकाचेही बांधकाम करण्यात येणार आहे. या भूखंडावर साधारणपणे एक हजार ६१४ वृक्ष आहेत, मात्र बांधकामांना अडथळा ठरत असल्याने सुमारे ७२४ झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम खात्याने ठाणे पालिकेला पाठविला आहे. या प्रस्तावास मंजुरी मिळण्याआधीच अनेक झाडे तोडण्यात आल्याचे मनोज प्रधान यांनी केलेल्या पाहणीमध्ये उघडकीस आले आहे. याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी मनोज प्रधान, महिलाध्यक्ष सुजाता घाग, युवक जिल्हा कार्याध्यक्ष राजेश कदम आदींनी वागळे इस्टेट पोलिस ठाण्यात जाऊन वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शिवाजी गवारे यांना भेटून गुन्हा दाखल करण्यासाठी निवेदन दिले.
तीन कायद्याचा भंग
* वृक्षतोडीबाबत २४ नोव्हेंबर रोजी ठाणे पालिकेकडून जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानंतर हरकती सादर झाल्यानंतर वृक्षतोडीची कार्यवाही करणे गरजेचे होते, मात्र पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने परवानगी देण्याआधीच या भागातील शेकडो वृक्षांची कत्तल करण्यात आली असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे प्रादेशिक मनोरुग्णालय परिसरातील झाडे तोडताना महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५ या कायद्याचा भंग झाला आहे.
* या परिसरात घार, पोपट, साळुंखी आदी पशु-पक्ष्यांचे वास्तव्य मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, १९७२ आणि भारतीय वन कायदा, १९२७ हा कायद्याचाही भंग झाला असल्याचे म्हटले आहे. या तिन्ही कायद्यांचा भंग तथा अवमान करून सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वृक्षकत्तल केली असून, ठाणे पालिकेच्या संबधित अधिकाऱ्यांनीही यास प्रोत्साहन दिले असल्याने संबंधितांवर गुन्हे दाखल करावे, असे नमूद केले आहे.
