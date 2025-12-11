कमानी हटवायलाच तयार नाहीत?
निवडणुकीच्या छायेत ‘विशेष सवलती’चा सवाल
शर्मिला वाळुंज : सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ११ ः दिवाळी सरली, सण उत्सवाची रोषणाई ओसरली तशी पालिका प्रशासनाने नागरिकांच्या सततच्या तक्रारीनंतर शहरातील मुख्य रस्त्यावरील बहुतांश कमानी हटविण्याची मोहीम गतीने राबवली आहे. राजकीय पक्षांनादेखील त्यांच्या कमानी हटविण्यास सांगण्यात आले, मात्र काही प्रभागांमध्ये राजकीय उत्सव अद्याप संपलेला नाही, असे चित्र दिसून येत आहे. तेथील कमानी अद्यापही तशाच उभ्या असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
सण-उत्सव आले की डोंबिवली शहर राजकीय कमानींनी झाकोळले जाते. दहीहंडी उत्सवापासून या कमानी उभ्या केल्या जातात ते दिवाळी संपेपर्यंत त्या तशाच उभ्या असतात. पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर यंदा तर गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सवात या कमानींना ऊत आला होता. कोणाची ताकद मोठी यातून मंडळांवर मोठ्या प्रमाणात देणगीचा वर्षाव पक्षांनी केला. त्यातून कोणाची कमान मागे कोणाची पुढे अशी स्पर्धा जिथे-तिथे दिसून आली.
दिवाळी उत्सव सरल्यानंतर शहराचे होणारे विद्रुपीकरण, वाहतुकीला होणारा अडथळा पाहता पालिकेने यावरील कारवाईला वेग दिला आणि बेकायदा बॅनर, कमानी या हटविल्या आहेत, परंतु काही राजकीय पदाधिकाऱ्यांच्या क्षेत्रात मात्र ही कारवाई अर्धवटच राहिल्याची कुजबुज जोरात आहे.
आमदारांच्या शिलेदारांच्या कमानी शाबूत
विशेषतः डोंबिवली पूर्वेतील कल्याण ग्रामीणच्या आमदारांच्या शिलेदारांच्या कमानी त्यांच्या प्रभागात शाबूत असल्याचे दिसून येत आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या कमानी हटविलेल्या नाहीत. शिवाय काहींचे कार्यालय येथेच असल्याने त्या तशाच ठेवलेल्या असल्याचे बोलले जात आहे. शहरातील बाकी कमानी हटल्या, पण काहींच्याच का उभ्या? कायदा सर्वांसाठी समान नाही का? असा जनमानसातील रोष दिवसेंदिवस वाढत आहे. याकडे आता तरी पालिका प्रशासन लक्ष देणार का, हे आता पहावे लागेल.
