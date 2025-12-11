‘देव कंसरी’तून एकोप्याचा संदेश
जव्हार तालुक्यातील पारंपरिक सोहळा साजरा
जव्हार, ता. ११ (बातमीदार) ः जव्हार तालुक्यातील वडपाडा येथे आदिवासी समाजाच्या ‘मखरगावदेव’ परंपरेतील ‘देव कंसरी’चा पारंपरिक धार्मिक सोहळा पार पडला. आदिवासी संस्कृती, परंपरा, निसर्गाशी असलेल्या सहजीव भावनेचा संगम असलेला सोहळ्यातून एकोप्याचा संदेश देण्यात आला.
मखरदेव गावदेव आदिवासी संस्कृतीचे जिवंत प्रतीक आहे. ४० वर्षांतून एकदा होणाऱ्या प्राचीन विधी आजही तितक्याच उत्साहात केल्या जातात.
पूर्वी शेतीचा मागमूस नसलेल्या काळात कंदमुळे खाऊन जगणाऱ्या मानवांना अग्नीचा शोध लागल्यानंतर समाज हळूहळू शेतीकडे वळला, अशी दंतकथा विधीशी जोडली जाते. डांग जिल्ह्यातील ‘बरा कुंभाऊ माळा’ भागातही या परंपरेचे अस्तित्व दिसून येते. श्रद्धेनुसार अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशी नदीकाठच्या गरम खडकावरून कंसरी उगवते, अशी समजूतही प्रचलित आहे. या दिवशी गावकरी घरे-दारे बंद ठेवून कुटुंबासह गावाबाहेर जातात. दुपारचे जेवण बाहेरच करून नंतर गावेशीवर संध्याकाळी तोरण बांधून पुन्हा गावात प्रवेश केला जातो.
------------------------------------------
आदिवासी संस्कृतीचे दर्शन
तीन दिवस चालणाऱ्या सोहळ्यात निसर्गपूजन, पारंपरिक नृत्य-गायन, तारपा वादन, वाघोबा देवाची पूजा, देवाला नैवेद्य अर्पण, पूर्ण गावाला प्रसादाचे वाटप केले जाते. आदिवासी समाजाच्या सांस्कृतिक मुळांशी नाते सांगणारा हा विधी तितक्याच आस्थेने साजरा केला जातो. सोहळ्याच्या प्रारंभी विक्रमगड विधानसभेचे आमदार हरिश्चंद्र भोये यांनी आदिवासी संस्कृतीचे वैभव अधोरेखित केले. तसेच माजी पालघर जिल्हा परिषद प्रथम अध्यक्ष सुरेखा थेतले यांनी आदिवासी मखर परंपरा आजही तितक्याच निष्ठेने जपल्याचा आनंद व्यक्त केला.
