कौटुंबिक स्नेह मेळावा घेण्याचा अधिकार
शिवसेनेचा कौटुंबिक स्नेहमेळावा उत्साहात
कल्याण, ता. ११ (वार्ताहर) : शिवसेनेचा कौटुंबिक मेळावा आहे. हा कौटुंबिक मेळावा म्हणजे तुमच्या आमच्यामध्ये संवाद आणि चर्चा घडल्या पाहिजेत. तुमच्यातले सुख-दुःख वाटून घेण्याचं काम केलं पाहिजे. हे काम सातत्याने जो कुटुंबप्रमुख करतो त्यालाच कौटुंबिक स्नेहमेळावा घेण्याचा अधिकार आणि तो अधिकार मोहन उगले यांना असल्याचे मत शिवसेना जिल्हाप्रमुख अरविंद मोरे यांनी व्यक्त केले.
शिवसेना ठाणकर पाडा विभागीय शाखेच्या वतीने पॅनेल क्रमांक सात येथील कार्यकर्त्यांसाठी माजी नगरसेवक तथा उपशहरप्रमुख मोहन उगले व महिला शहर संघटक नेत्रा उगले यांच्या पुढाकाराने शिवसेना कौटुंबिक स्नेहमेळाव्याचे आयोजन लक्ष्मी मंगल कार्यालय येथे केले होते. या वेळी मोरे बोलत होते.
या वेळी जिल्हा संघटक छाया वाघमारे, माजी महापौर वैजयंती घोलप, शहरप्रमुख रवी पाटील, उपशहप्रमुख कल्पना जमदाडे, विभागप्रमुख अनंता पगार, शाखाप्रमुख नितीन कदम, गणेश कुंभारकर, ज्योती पाटील, सुनिता मोरे आदींसह शिवसैनिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
दिल्लीमध्ये नरेंद्र मोदी यांचा चेहरा म्हणजेच सबक साथ सबका विकास यामुळे सत्ता आली, तर महाराष्ट्रात शिवसेनेचे मुख्य नेते एकनाथ शिंदे यांच्यामुळे महायुतीची सत्ता आली आहे हे भाजप नेत्यांनी विसरु नये, असे खडे बोल जिल्हाप्रमुख अरविंद मोरे यांनी भाजपला सुनावले. केंद्रात व राज्यात युती आहे. त्याप्रमाणे महापालिकामध्ये युती झाली पाहिजे, अशी आमचीही इच्छा आहे, परंतु एकनाथ शिंदे युतीबाबत काही निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत आम्ही आमच्या पद्धतीने काम करणार असल्याचे मोरे यांनी सांगितले.
तर आपल्यासोबत असलेली ही महिला शक्ती आपली एनर्जी असून, युवासेनेची यंग ब्रिगेड आपले टॉनिक आहे, तर नागरिकांना प्रलोभन देणारेही भरपूर आहेत, मात्र मोहन उगले हा २४ तास प्रभागात उपलब्ध असून, कुणी कितीही कोट्यधीश आले तरी त्यांना हा रोडपती भारी पडणार असल्याचे मोहन उगले यांनी सांगितले.
